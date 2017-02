Bongbong sa DILG? Scary! — VP Leni

Igagalang ni Vice President Leni Robredo kung magdedesisyon talaga si Pangulong Rodrigo Duterte na i-appoint si dating Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Department of Interior and Local Government (DILG) dahil prerogative umano ito ng una.

“.…but my concern here is that the Marcoses have not paid for what they did to the country,” ani Robredo na ang tinutukoy ay ang kasalanang nagawa umano ng mga Marcos sa mga Filipino noong panahon ng Martial Law.

Marami na rin umanong desisyon na nag-oobliga sa mga Marcos na ibalik sa taumbayan ang anumang kinuha ng mga ito sa mamamayan subalit hanggang ngayon ay hindi pa nagagawa.

“And now he (Marcos) is aiming for another Cabinet position and for me that is scary in the sense that he will again be given an opportunity to do what they did before,” ayon kay Robredo.

Aminado si Robredo na kapag na-appoint si Marcos sa DILG ay malaki ang magagawa ng ahensya sa kanyang political career dahil ito ang pagkakataon ng da­ting senador na makabuo ng puwersa sa pamamagitan ng mga local official.

Sa ngayon mayroong nakabinbing election protest si Marcos sa Presidential Electoral Tribunal (PET) at aminado ang bise presidente na “under threat” ang kanyang posisyon.