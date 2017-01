Bongbong Marcos welcome tumulong sa Bicol — VP Leni

By Bernard Taguinod

Dahil kailangan talaga ng tulong ng mga biktima ng bagyong Nina sa Bicol region, welcome tumulong kahit sino kasama na si Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.,

Ito ang pahayag ni Vice President Leni Robredo matapos makara­ting sa kanyang kaalaman na inayunan ni Marcos ang kanyang paha­yag na mabagal ang tulong na nakukuha ng mga kababayan nito sa Bicol na sinalanta ng bagyong Nina noong Pasko.

“Gaya ng sabi ko, panahon ito na magkaisa tayong lahat kahit ano ang pulitika. Kaya kahit andito sa amin si Sen. Bongbong, very much welcome ang pagpunta ­niya. Kasi ang dami na­ting kababayan na nanga­ngailangan ng tulong kaya lahat na klaseng tulong gusto natin iyon,” ani Robredo.

Si Marcos ang na­ging mahigpit na kalaban ni Robredo noong ­nakaraang vice presidential race at nagsampa ng election protest sa Presi­dential Electoral Tribunal (PET).

Ayon kay Robredo, kakaiba ang karanasan ngayon ng mga taga-Bicol kumpara sa mga nagdaang bagyo dahil hanggang ngayon ay hindi pa naibabalik ng buo ang kuryente.