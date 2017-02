Bongbong ipupuwesto sa DILG?

By Aries Cano

Matapos umugong ang balitang iuupo diumano bilang bagong kalihim ng Department of Interior and Local Government (DILG) si da­ting Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., bigo namang makakuha ng impormasyon hinggil dito ang mga mamamahayag na nagkokober sa Malacañang.

“Frankly, I don’t have any knowledge of that,” ani presidential spokesman Ernesto Abella patungkol sa ‘bulung-bulungan’.

Nilinaw ng tagapagsalita ng palasyo na wala siyang alam sa sinasabing bagong posisyon ni Marcos.

“May narinig kang ganyan? Ako, wala,” tugon ni Abella nang usisain ng media kahapon sa press briefing sa Malacañang.

Ang 1-year ban para sa anumang posisyon ng mga natalong kandidato noong eleksyon ay mapapaso na ilang buwan mula ngayon.

Si Marcos ay natalo kay Vice President Leni Robredo sa vice presidential race noong Mayo 9, 2016.