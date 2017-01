Bongbong camp, nananaginip ng gising

Nananaginip ng gi­sing at nag-iilusyon ang kampo ni dating Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Ito ang sagot ng kampo ni Vice President Leni Robredo sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Atty. Romeo Macalintal matapos sabihin umano ng kampo ng dating senador na ang 13 sa 26 SD cards na na-decrypted umano ng Commission on Elections (Comelec) ay ebidensya na nagkaroon ng malawakang dayaan noong nakaraang eleksyon.

“The camp of former Senator Ferdinand Marcos are merely dreaming or hallucinating. Such baseless claim and allegations only prove that they do not understand the process in an election protest involving automated elections,” ani Macalintal.