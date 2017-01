Bong Revilla lilitisin na

Inatasan ng Sandiganbayan ang Philippine National Police (PNP) na dalhin sa kanilang tanggapan si dating Sen. Ramon “Bong” Revilla Jr., ngayong umaga dahil sisimulan na ang paglilitis sa senador sa kasong plunder.

“You are hereby directed to PRODUCE accused Ramon Bong B. Revilla Jr., and Richard A. Cambe before this Court, at the Sandiganbayan Building, Commonwealth Ave., for. Batasan Rd., Quezon City on January 12, 2017 at 8:30 in the morning for the Trial,” ayon sa produce order na inilaban ni Division Clerk of Court Estela Teresita Rosete kahapon.

Bukod kay Revilla ay inatasan din ng Sandiganbayan ang PNP na dalhin din ang kanyang dating chief of staff na si Atty. Richard Cambe na nahaharap din sa kasong pandarambong.

Magugunita na sinampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder sina Revilla at Cambe dahil tumanggap umano ang senador ng P224.5 million kickback sa kanyang pork barrel na idinaan sa non-government organizations (NGOs) ni Janet Lim-Napoles.