BOC sa OFWs: Mag-ingat sa pagpapadala ng balikbayan boxes

By Noel Abuel

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pinag-iingat ng Bureau of Customs (BOC) ang lahat ng overseas Filipino workers (OFWs) na nagpapadala ng balikbayan boxes sa pamamagitan ng freight forwarders.

Ayon kay Customs Commissioner Nicanor E. Faeldon, pinakilos na nito ang kinauukulang BOC officials upang siyasatin ang kapalpakan ng ilang foreign-based cargo forwarders at papanagutin sa kapabayaan ng mga ito sa mga balikbayan boxes.

Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang BOC sa Department of Trade and Industry (DTI) at sa iba pang government agency na nagbibigay ng akreditasyon sa mga cargo forwarders.