“Blood and tears ‘yan… ‘wag naman!” — Ople

Hanggang kahapon ay patuloy ang pagbuhos ng mga pagtutol sa plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na buwisan ang ipinapadalang pera ng mga overseas Filipino workers (OFWs) sa mga pamilya nila sa Pilipinas.

Sa panayam kay Susan Ople ng Blas Ople Policy Center na ang panguna­hing adbokasiya ay tumulong sa mga kababayang nalalagay sa masamang sitwasyon sa abroad, nabatid na umapela na umano sila sa Kongreso na bago aksyunan ang kagustuhan ng Pangulo na patawan ng 12% value added tax (VAT) ang OFW remittances ay magandang konsultahin muna ang sektor na masasapul nito na dili iba’t ang mga OFWs at kanilang pamilya na tumatanggap ng padala.

“Maraming aalma dito lalo na ‘yun mga remittances from our OFWs. These are the product of blood and tears… sana hindi na patungan pa ng masyadong malaki,” dagdag pa ni Ople.

Aniya, hindi pa malinaw sa kanila ang magi­ging sistema ng ipapataw na VAT.

Wala rin umanong pormal na imbitasyon sa mga NGOs at OFW groups.

“Talagang pipiyok ang mga ito dahil ang hirap ng buhay ngayon tapos tataas pa ang gastos,” paniniyak ni Ople.