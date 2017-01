BlackFriday protest vs drug war

By Jun Tadios

Kasado na sa Biyernes, Enero 27, ang pinakamalaking protesta laban sa anti-drug campaign ng Duterte administration.

Pangungunahan ng grupong Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ang ikakasang #BLACK FRIDAY protest ng mga militante para tuligsain ang hindi makatarungang giyera laban sa droga ng Philippine National Police (PNP).

Ayon kay Renato Reyes Jr., secretary general ng Bayan, isasagawa ang kilos protesta sa harap ng Camp Crame sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue (EDSA) sa Quezon City.

Sisingilin ng mga militante ang PNP at ang mismong gobyerno ni Pangulong Rodrigo Duterte sa anila’y walang pakundangang patayan sa bansa dahil sa anti-drug war na aabot na sa 7,000 ang kinitil ang buhay.

Sinabi ni Reyes na tila hahantong sa kabiguan ang giyera kontra droga ng gobyerno hindi lamang dahil sa maling istratehiya, kundi dahil pinaiikot ito ng mga tiwaling kagawad at opisyal ng pulisya.

Nanawagan ang Ba­yan sa publiko na makiisa sa #BlackFriday protest upang ipakita kay Pangulong Duterte na humantong na sa sukdulan ang galit ng mga nauulilang anak, asawa, mga magulang at kabiyak dahil sa walang pakundangang patayan.

Nagpahayag din ng pagkadismaya ang militanteng grupo dahil hanggang ngayon ay tila mga small time na drug users at pushers ang nabibiktima ng drug war at hindi ang mga ‘big time’ na utak at promotor ng ilegal na droga sa bansa.