BLACK EYE ULIT SA PORK SCAM CASE

Muling nakatikim ng talo ang gobyerno sa pork barrel scam case matapos ibasura ng Sandiganbayan ang kasong katiwalian na may kaugnayan sa nasabing pondo dahil sa kabagalan ng Office of the Ombudsman.

Sa pitong pahinang resolution, nagkaroon ng unanimous decision sina Sandiganbayan First Divisions Associate Justices Efren N. dela Cruz, Ge­raldine Faith A. Econg at Bernelito R. Fernandez na ibasura ang kaso laban kina dating Surigao del Sur Rep. Jesnar Falcon ang anak nitong pumalit sa kanya sa puwesto na si dating Rep. Peter Paul Jed Falcon.

Ayon sa resolusyon, hindi umano resonable ang 5 taon at walong buwan bago naisampa ang kasong katiwalian laban sa mga Falcon kaya ibinasura ang isinampang kaso ng Office of the Ombudsman.

Base sa charge sheets, ang matandang Falcon ay kinasuhan matapos aprubahan umano ang pagbili ng 113s unit ng Suzuki Power Cabs sa RDAK Transport Equipment Inc., noong 2003 na hindi idinaan sa public bidding.

Sinampahan naman ang batang Falcon ng kasong katiwalian matapos ibigay umano nito ang P13.1 milyon mula sa kanyang Priority Deve­lopment Assistance Funds (PDAF) o mas kilala sa pork barrel sa Kabus Foundation Inc., kung saan incorporator umano ito.

Sinabi ng mga prose-cutors ng Ombudsman na natagalan ang pagsasampa ng kaso dahil kinailangan pa ng mga ito na maberipika ang mga dokumento ukol sa mga transaksyon ng mga Falcon.

Gayunpaman, hindi ito binili ng Sandiganbayan dahil karamihan sa mga dokumentong hawak ng mga ito ay bahagi ang complaint-affidavit.

“It must be stressed that any delay in the investigation and prosecution of cases must be duly justified. The state must prove that the delay in the prosecution was reasonable or that the delay was not attributable to it,” ayon sa Sandiganbayan.