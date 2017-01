Biyahe sa Pasig River Ferry palalawigin

By Armida Rico

Palalawigin ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang oras ng operasyon ng Pasig River Ferry sa ­darating na Lunes (Enero 9) upang makapagbigay serbisyo sa mga deboto ng Itim na Nazareno na dadalo sa prosisyon at nasa 1,245 personnel kabilang ang mga enforcer ang kanilang itatalaga upang tumulong sa rescue, paglilinis at pagmamantina ng daloy ng trapiko sa kapistahan nito.

Ayon sa MMDA, da­lawang ferry boats ang nakaantabay malapit sa Jones Bridge para rumesponde sakaling may mga kasong emergency.

Simula alas-5:30 ng umaga hanggang alas-siyete ng gabi ang magi­ging operasyon ng Pasig River Ferry mula Guadalupe hanggang Escolta Station at mula Escolta hanggang Guadalupe.

Bahagi pa rin ng MMDA bilang serbisyo publiko sa mga ­deboto ng Itim na Nazareno, magbibigay ng 20 porsiyentong diskwento ang Gwapotel, ang budget hotel na minamantina ng ahensiya simula Enero 7 hanggang 9.

Sinabi ni MMDA Officer-In-Charge (OIC) at General Manager Tim Orbos, para tiyaking ligtas, mapayapa at orga­nisado ang selebrasyon ng kapistahan ng Itim na Nazareno, nasa 1,245 personnel ang kanilang itatalaga simula sa Sabado sa bisinidad ng Quirino Grand Stand at Quiapo Church.