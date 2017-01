Bitay bill, desididong patayin

By Bernard Taguinod

Kung mayroong papatay sa panukalang ibalik ang parusang kamatayan sa bansa, ito ay ang coalition na binuo ng mga mambabatas sa loob ng Mababang Kapulungan ng Kongreso kasama ang iba’t ibang ogranisasyon sa labas.

Ito ang tila kumpiyansang pahayag ni Albay Rep. Edcel Lagman sa panayam kahapon kaugnay ng nasabing panukalang isa sa mga iaakyat sa plenaryo ngayong balik trabaho na ang Kongreso para pagdebatehan.

“Mayroon kaming broad coalition of legislators, civil society organization, ngos, religious leaders galing sa catholic church at iba pang deno­mination, mga kabataan at estudyante na lalaban dito sa proposal ng majority leadership hinggil sa hatol ng kamatayan o parusang kamatayan,” ani Lagman.

Hindi sinabi ng mam­babatas kung ilan sa halos 300 miyembro ng Kamara ang kontra sa death pe­nalty subalit dahil sa dami umano ng mga ito ay hindi itinuloy ang pag-akyat ng nasabing panukala noong Disyembre.

Magugunita na matapos ipasa sa committee level partikular na sa justice committee ang panukalang ibalik ang parusang kamatayan sa bansa ay nagpatawag ng cause ang liderato ng Kamara.