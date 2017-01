Bisperas pa lang, bawal na lumipad sa MOA

Bilang bahagi ng ipinapatupad na seguridad sa Miss Universe coronation night bukas (Enero 30), naglabas ang Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ng “notice to airmen” (Notam) na nagdedeklarang no fly zone ang Mall of Asia (MOA) Arena sa Pasay City simula ngayong araw, bisperas ng big event.

Nakasaad sa Notam na simula ngayong Enero 29 ng alas-11:00 ng umaga hanggang bukas ng ala-una ng hapon ay bawal ang pagpapalipad ng helicopter at drone sa isang kilometrong radius ng MOA Arena, mula sa surface o ground level hanggang sa taas na 3,000 feet.

Sinabi ni Eric Apolonio, tagapagsalita ng CAAP, maaaring lumipad sa ibabaw ng Mall of Asia ang mga eroplanong mas mataas sa 3,000 feet.

Pero aniya malimit namang hindi sa Mall of Asia Arena ang lipad ng mga eroplanong nag-takeoff at la-landing sa NAIA, kundi sa Sucat, Parañaque ang daan ng mga ito.

Umaasa naman si Apolonio na magiging maayos at mapayapa ang gagana­ping big event na 2016 Miss Universe bukas.