Binababoy ang justice system — LP

Naglabas kahapon ng opisyal na posisyon ang Liberal Party (LP) para magpahayag ng full support kay Sen. Leila de Lima na ngayo’y nahaharap sa tatlong drug-related cases sa Regional Trial Court (RTC).

Tinawag ng nasabing partidong pulitikal na lantarang pambababoy sa justice system ang pamamaraang ginagamit ngayon ng gobyernong Duterte para lamang magipit ang kapartidong senadora.

Sa pamamagitan ni LP president at Sen. Francis ‘Kiko’ Pangilinan, mu­ling iginiit ng grupo na ang Sandiganbayan, at hindi ang RTC, ang may hurisdiksyon sa kaso dahil ang mga paratang laban sa senadora ay nangyari noong siya ay Justice secretary.

“This filing before the RTC is clearly an attempt to undermine our court processes. It is an underhanded maneuver meant to go after critics, regardless of legal bases or processes. This purely political vendetta has no place in justice system that upholds the rule of law. This is condemnable,” ayon kay Pangilinan sa isang statement.

Malinaw na ang pagsampa umano ng kaso sa RTC ay pagbabalewala sa tamang proseso ng hustisya.