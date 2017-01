EDITORIAL: Bilyon sa Binay graft cases, sa mayor P50M lang pero…

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ano na nga ba ang nangyari sa graft cases na kinakaharap ng pamilya Binay, sa pangunguna ni dating Vice President Jejomar Binay, kaugnay ng eskandalosong Makati Parking Building 2 at iba pang diumano’y “overpriced projects” noong alkalde pa ito ng Makati City?

Sa mahahabang oras ng mga pagdinig noon ng ­Senado, lumabas ang mga detalye na P2.7 ­bilyon ang ina­prubahan daw na ­pondo ng City Council ng Makati noong 2008 ­gayong ang naka­deklarang cost nito ay P1.56 bilyon lamang.

Sa mismong computation ng ilang eks­perto, base sa market value ng gusali at pati na ang aktuwal na gastos sa naita­yong gusali, aabot lamang ito sa P245 mil­yon. Iyong P1.56B pala ay lumilitaw na ‘padded’ o may napaka­laking patong na, pero pinatungan pa rin. Base ito sa alegasyon ng mga nag-aakusa.

Bilyones ang perang pinag-uusapan sa isang proyekto lamang ng Makati at isang pamilya ng mga nag­palitang alkalde ang nasasangkot. Pero tila wala nang sumunod na balita tungkol sa mga ito matapos ang 2016 elections kung saan natalo si VP Binay na tumakbo sa pagka-­pangulo.

Hindi maiiwasang maikumpara ang napakalaking­ pe­rang sangkot sa graft cases sa Makati City dahil may isang mayor sa Bacolod City at anim na empleyado­ ng muni­sipyo ang “sinibak sa serbisyo” dahil sa P50 ­milyong ­office furnitures na nababalot daw ng anomalya ang ­bidding.

Limampung milyon lang ito at taong 2008 din daw nangyari ang kuwes­tyunableng bidding process pero lumabas na ang desisyon ng Office of the Ombudsman.

Bukod pa rito, may isang mayor din ng Agusan del Norte na ina­sunto naman ng graft at malversation of public fund dahil ni-reimburse nito sa opisina ang mahigit P300,000 na gastos nila ng kanyang misis sa pag­liliwaliw.

Wala pang kalaha­ting milyon ito, pero nakaasunto na. Kunsabagay, ibang usapan naman ang paglalabas ng resolusyon ng Ombudsman. Kadalasan naman talaga ay bumibilang ng taon gaya nitong pagsibak sa Bacolod mayor na inabot ng siyam na taon.

Sana lang, binibilisan din ang pagresolba sa mas mala­laking kaso ng nakawan. Kung kayang kalusin itong nagkakasala sa P.3 milyon o P50 milyon, bakit nga ba hanggang ngayon ay walang balita sa plunder case ni ex-VP ­Binay at sa graft cases ng iba pang sangkot sa Makati Parking Bldg. 2 at iba pang overpriced projects daw sa Makati City?