Bilang ng nasawi kay ‘Nina’ inaalam pa

Patuloy pa ang isinasagawang beripikasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) sa ulat na 10 katao na ang iniulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Nina.

Sinabi ni NDRRMC spokesperson Mina Marasigan sa idinaos na briefing kahapon, isa pa lang ang kumpirmado nilang nasasawi bunsod ng bagyo at ito ay si Gregorio Ruel, 43, ng Barangay Sta. Rosa, Mulanay, Quezon na nabagsakan ng puno ng niyog noong December 26.

“The DILG (Department of Interior and Local Government) confirmed na may isang namatay. May 10 pa tayong bine-verify na fatalities mula sa iba’t ibang probinsiya. Hopefully hindi na tataas ang bilang na ‘yan,” pahayag ni Marasigan.

Kabilang sa mga bineberipikang ulat na namatay ay ang residente ng Barangay Pakiling, sa Mulanay, Quezon, na ang bahay ay nagiba ng malakas na hangin.

Nakikipag-ugnayan pa rin ang NDRRMC sa PCG kaugnay sa report na pagkawala ng apat na katao pa sa laot.

Samantala, binitbit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng gabinete na may mahalagang papel na gagam­panan para sa pagbangon ng mga lugar na sinalanta ng bagyong Nina.

Pinaapura na ni Duterte ang pagkukumpuni sa mga nasirang imprastraktura kabilang na ang mga eskwelahan.