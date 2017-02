‘BIG ONE’ ANYTIME SA M.MANILA

By Jun Tadios

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Anumang oras o araw ay posibleng bumulaga ang kinatatakutang pagtama ng ‘The Big One’ sa Metro Manila at sa mga karatig na probinsya dahil nahihinog na sa paggalaw ang Marikina Valley Fault System o mas kilala sa tawag na West Valley Fault (WVF) ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Kasunod ng pagtama ng magnitude 6.7 na lindol sa Surigao, nagbigay ng babala si Phivolcs Director Renato Solidum sa kinatatakutang mas ma­lakas na lindol na tatama sa bansa na tinawag na ‘The Big One’ dahil hindi bababa sa magnitude 7.2 ang lakas nito.

“Sana po ay magsilbing babala sa atin itong nangyaring lindol sa Surigao. Ito po ay magnitude 6.7 na lindol, ‘di hamak na mas malakas na lindol po ang dapat nating paghandaan dito sa Metro Manila. ‘Wag po nating balewa­lain itong babala ng ‘Big One’,” wika ni Solidum.

Bagama’t wala uma­nong epekto sa West Valley Fault (WVF) ang pagtama ng malakas na lindol sa Surigao City na nasa bahagi ng Philippine Fault, sinabi ni Solidum na nakikitaan na nila ng posibleng pagtama ng major earthquake sa Metro Manila at mga karatig na lugar sa Timog Luzon.

Ayon sa Phivolcs, ang aktibidad o major movement ng WVF ay nagaganap tuwing ika-400 taon.

Sa record ng Phivolcs, huling tumama ang major earthquake sa WVF noong 1658 o 375 years na ang nakalilipas.

Dito sa Metro Manila ang 100-kilometer fault ng WVF na konektado sa ilang bahagi ng Bulacan ay mahahagip ang Quezon City, Marikina, Makati, Pasig, Taguig at Muntinlupa.

Kabilang din sa fault line ang ilang bayan ng Laguna kabilang ang San Pedro, Biñan, Sta. Rosa, Cabuyao at Calamba, gayundin ang mga bayan ng Silang, Carmona at General Mariano Alvarez sa Cavite.