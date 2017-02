BIDA KA!: Ang pagdiriwang ng EDSA People Power

By Bam Aquino

Mga Bida, gugunitain natin sa Sabado ang ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power 1.

Sa halip na gawin sa nakasana­yang People Power Monument, gagawin ng pamahalaan ang pagdiriwang sa loob ng Camp ­Aguinaldo.

***

Para sa akin, iginagalang natin ang desisyong ito ng pamahalaan. Ito’y isang karapatan na hindi ­natin maaalis sa kanila.

Subalit hindi rin maaalis ng pamahalaan ang karapatan ng iba’t ibang grupo na magsagawa ng hiwalay na pagdiriwang para gunitain ang makasaysayang pangyayaring ito sa bansa.

Naniniwala ako na ang People Power ay para sa taumbayan at marapat lang na bigyan sila ng karapatan na ipagdiwang ito sa paraan na kanilang gusto.

Sa ngayon, may plano na ang February 25 Coalition ­para sa paggunita ng mapayapang rebolusyon na nagpatalsik sa diktaduryang Marcos.

Ang February 25 Coalition ay binubuo ng iba’t ibang grupo,­ kabilang ang mga biktima ng kalupitan noong ­martial law at millenials na mulat sa mga nangyari sa panahon ng diktadurya.

Magsisimula ang itinakdang rally ng February 25 ­Coalition sa Barangay White Plains sa Quezon City ­bandang alas-kuwatro ng hapon.

Susundan ito ng martsa patungong People Power Monument, kung saan madalas gawin ang pagdiriwang sa nakalipas na mga taon, para magsagawa ng programa.





***

Nag-iba man ang pamahalaan sa paraan ng pagdiriwang, hindi pa rin maaalis ang napakalaking ambag ng taumbayan­ sa tagumpay ng People Power 1.

Ito ang panahon na tumayo ang taumbayan at ipinakita ang kapangyarihan at lakas laban sa militar, sa mga opisyal­ ng pamahalaan at sa kapulisan.

Sa panahong iyon, tumayo ang taumbayan para sa ­demokrasya, tumayo tayo laban sa katiwalian at nanindigan tayo para sa mabuting pamamahala.

Ito ang yugto ng ating kasaysayan na nagawa natin ang bagay na tila imposible ng mga panahong iyon.

Ang tila matibay na pader ng diktadurya, nagiba ng sama-­samang puwersa ng milyun-milyong katao na dumags­a sa EDSA.

Ito ang bagay na dapat ipagmalaki at panatilihing buhay ng lahat ng Pilipino, sa kabila ng pagkakaiba ng ating mga pananaw at prinsipyo sa buhay.

***

Mga Bida, makipagkuwentuhan kay Sen. Bam sa fb.com/BenignoBamAquino o sa e-mail bidakacolumn@gmail.com!