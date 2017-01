BI business as usual

Kahit idineklara ng Manila city government na walang pasok sa mga eskwelahan at mga opisina ngayong araw kaugnay ng taunang Traslacion o Kapistahan ng Itim na Nazareno, ‘business as usual’ naman ang transaksyon sa Bureau of Immigration (BI).

Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, ikinonsidera nito ang pagdagsa ng mga dayuhan sa main office ng ahensya sa Intramuros, Manila dahil sa isinasagawang taunang annual report para maging legal ang pananatili ng mga turista sa bansa.

“Although January 9, 2017 was declared a holiday due to Traslacion per declaration of the City Government of Manila in celebration of the Feast of the Black Nazarene, the BI Main Office will be open for business as usual,” nakasaad sa abiso ng ahensya.