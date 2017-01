Best president si PNoy — SWS

By Aries Cano

The best ang administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III sa ginawang pag-grado ng publiko sa limang nakalipas na presidente ng bansa, ayon sa isinagawang survey ng Social Weather Stations (SWS).

Umani si Aquino ng “good” average satisfaction rating pagdating sa kanyang performance bilang presidente at may overall performance na +47.

Si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo naman ay nakakuha ng -2 (neutral) rating; Joseph Ejercito Estrada, +15 (moderate); Fidel Ramos +14 (moderate); at Corazon Aquino with +5 (neutral).

Ang performance breakdown ni Aquino ay kinabibilangan ng +2 (neutral)sa paglaban sa inflation; +15 (moderate) sa paglaban sa graft and corruption; +46 (good) sa pagtulong sa mahihirap ; +43 (good) sa foreign relations; at +20 (moderate) sa paglaban sa krimen.