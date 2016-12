The Beloved DJ (6)

“Good evening listeners! Gabi na naman po, ready na ba kayong makinig at maki-share ng inyong mga saloobin dito sa ating programang PROBLEMANG PUSO BA? PAG-USAPAN NATIN ‘YAN! Syempre pa sino pa ba ang inyong makakasama, walang iba kundi ang inyong dearest Dj, DJ Dianne, it’s me, ano pa bang hinihintay natin, simulan na natin ‘to sa ating buwenamanong caller, ang nagmamagandang si Michelle!”

Binuksan ang unang linya para sa unang caller.

“Hello Michelle?”

“Hello po DJ Dianne! Gusto ko lang po sanang ihingi ng payo ang tungkol sa relasyon namin ng bf ko.”

“Okay sige, anong meron?”

“Since high school pa po naging on na kami, nagkahiwalay kami during college, and then naging kami ulit after our reunion, two years ago na po at sa ngayon ay two weeks na lang at ikakasal na kami, kaya lang…”

“Ayan na, ayan na si KAYA LANG…okay go ahead!”

“Kaya lang po, feeling ko napilitan lang siya, ang totoo po kasi ako ang unang nag-open tungkol sa kasal na gusto ko, and then pumayag po siya, pero parang hindi siya excited, actually ako lang nga po ang nag-aasikaso sa halos lahat ng preparation para sa kasal namin eh…”

“Ganern? Eto muna ang tanong ko before ako magbigay ng payo, is he a busy man?”

“Pareho lang naman po kami ng opisinang pinapasukan, mas madalas nga lang siyang mag-over time kasi bread winner siya sa pamilya nila.”

“Okay, since bread winner siya at kailangan niyang kumayod to the max, well I think he deserve your patience and from the fact na pumayag siya sa wedding na gusto mo siguro ay isa na rin ito sa mga dahilan kung bakit kailangan niyang doblehin talaga ang kanyang sipag mode! At dahil sa matagal nyo na namang kilala ang isa’t isa malamang ay tiwala na siyang kering-keri mo na ang preparation para sa inyong kasal.”

“Sana nga po gano’n ang reason…”

“You know what gurl, if you have a doubt na baka napilitan lang siya or hindi pa siya ready, talk to him. Ask him and don’t be afraid to tell him how you feel. At kung sa tingin mo hindi pa naman pala talaga siya ready to settle down with you, aba e ‘wag ipilit okay? kasi baka in the end e ma-meet mo si regrets! Mas mahirap ‘yon gurl, okay so gets mo na?”

“Opo Dj Dianne, thank you po!”

“Your welcome! Eto naman ngayon ang quotes for you Michelle, “the relationship between commitment and doubt is by no means an antagonistic one. Commitment is healthiest when it’s not without doubt but in spite of doubt…Sana ma-inspire ka at eto naman ang song for you, here it goes…”

Isang love song ang isinalang ni Dianne.

“Wow! Hanga rin naman ako do’n sa caller mong si Michelle ano?” si Menggay. Ang personal assistance at itinuturing na rin na bestfriend ni Dianne.

“Bakit Bhe?” Bhe ang nakasanayang tawagan nila sa isa’t isa bilang mag-bestfriend.

“Imagine, last week lang emote to the max siya sa LQ nila ng jowawit niya tapos ngayon two weeks na lang at magpapakasal na, anyare?”

“Ewan ko ba, hindi rin ako makapaniwala sa sobrang bilis ng mga pangyayari sa love story nila! Kaya lang nandito lang naman tayo para magbigay ng payo hindi para usisain pa ang mga detalye sa relasyon nila.”

“Alam mo Bhe, minsan kailangan din ang mga details para maging eksakto ang payo mo!”

“I know, pero kung ano lang naman ang gusto nilang i-share iyon lang ang pwede nating pagbasehan.”

Si Dianne Rivera, 23 years old. Simple lang ang ganda na pinapatingkad ng long and shiny hair niya. Balingkinitan ang katawan, hindi katangkaran pero mahusay magdala ng kahit anong damit. Higit sa lahat ang pagiging charming at mabait ang lalong nagpapaangat sa personality niya. Bunso sa tatlong anak nina Mr. Manolo at Divina Rivera. Parehong lalaki ang mga kapatid niya na sina Manuel, 35 at Deo, 30.

Hindi sila mahirap pero hindi rin naman masasabing mayaman. Lahat sila ay nakatapos ng kolehiyo dahil sa matiyagang pagtutulungan ng mga magulang sa sarili nilang pwesto ng prutasan sa palengke ng Maynila.

Ang kuya Manuel niya ay nakatapos ng marine engineering kaya nasa barko na ito ngayon samantalang ang kuya Deo naman niya ay nakatapos ng education at pinalad na makapasa agad sa board exam kaya mabilis na nakapagturo sa isang public school habang siya ay masscom ang naging linya at ngayon ay two years na siya sa pinagtatrabahuhang istasyon ng radyo, ang LR radio station or mas kilala bilang LOVE RULES radio station. Sa lahat ng mga kapwa DJ sa istasyong ito ay siya ang pinakaangat dahil sa mataas na ratings ng programa niyang PROBLEMANG PUSO BA? PAG-USAPAN NATIN ‘YAN! Ito ang programang nagpasikat sa kanya at nagpalapit sa puso ng mga listeners niya.

Isa sa mga labis na humahanga kay Dj Dianne si Veronica Madrid, 24 or Michelle na siya niyang ipinakilalang pangalan tuwing tumatawag sa radio station. Maganda. Sopistikada.

Mabait. Mula sa angkan ng mga doctor pero iba ang tinahak niyang landas.

Tinapos niya ang kursong business management at ngayon ay nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya sa Makati. Isang call center, at may mataas siyang katungkulan dito.

Siya ang assistant manager sa buong kumpanya samantalang ang boyfriend niyang si Michael ay mas mababa ang pwesto kaysa sa kanya. Team leader lang ito sa isa sa mga grupong bumubuo sa company nila.

Sa kabila ng magandang katayuan sa buhay ay hindi palakaibigan si Veronica, kaya naman mas komportable siyang maglabas ng hinaing sa paborito niyang programa sa radyo.

“Hi hon! Tara break na tayo!” nilapitan ni Veronica si Michael sa table nito.

“Hon mauna ka na, may tatapusin pa’kong report.”

“Mas importante ba kaysa sa sikmura mo?”

“Oo, kasi two hours na lang kailangan ko na itong i-present, kaya sige na hon mauna ka na okay?”

Walang nagawa si Veronica. Pero humalik muna ito sa pisngi ng nobyo sabay bulong.

“Good luck honey!”

“Thank you.”

“I love you!”

“I love you too.”

Si Micahel San Luis, 25. Panganay sa limang anak nina Mang Toni at Aling Basyon. Sa probinsya ng Laguna naninirahan ang mga ito kasama ang apat pang anak na sina Barbara, 20; Teresa, 17; Biboy 14 at ang bunsong si Lulu 10.

Tanging si Michael lang ang nasa Manila at nangungupahan sa isang apartment. Bagamat may sagingan at sarili silang bukid sa probinsya ay kailangan pa rin ng mga magulang ang tulong niya sa pinansyal para mapatapos naman ng pag-aaral ang mga kapatid niya.

Siya kasi ang inuna ng mga magulang. Kahit two years course lang ang natapos niya ay sinikap niyang makakuha agad ng trabahong makakatulong para sa pamilya niya. (Itutuloy)