BEKIS, GALIT, SELOS SA ‘DOGS’ NI JAK!

Maraming mga netizens ang nagseselos sa mga aso ni Jak Roberto. Maraming photos na pino-post si Jak na kasama nito ang kanyang mga aso at ang mga ito raw ang mga nakakadikit sa hubad na katawan ng Kapuso hunk at isa sa leading men ni Barbie Forteza sa teleserye na Meant To Be.

Natatawa na lang si Jak sa mga comments ng mga followers niya. ‘Yung iba na mga bading ay sinasabi na sana ay sila na lang ang mga aso ni Jak para nadidilaan daw nila ang mga abs nito kapag tulog ang aktor.

May iba naman na nagagalit sa mga aso ni Jak dahil nakaka-chancing na raw ang mga ito sa hubad na katawan ng aktor.

Pakiusap ni Jak na huwag magalit ang mga fans sa kanyang mga aso dahil sila ang nakakasama niya sa kanyang tirahan ngayon. Minsan daw kasi ay nag-iisa lang si Jak at matagal na niyang companion ang mga aso niya.

“Mahal ko ang mga pets ko at sila ang nagpapatanggal ng pagod ko sa buong araw na trabaho.

“Hindi rin kasi ako makatulog kapag hindi ko sila nalalaro. Kaya ‘yung playtime namin ay pino-post ko sa social media,” ngiti pa niya.