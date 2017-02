Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalo na magsibalik na sa kampo at maghanda na sa pakikipagbakbakan dahil binabawi na nito ang tigil-putukan sa pagitan ng rebeldeng komunista.

“Therefore, I’m asking the soldiers, go back to your camps clean your rifles and be ready to fight. I am sorry but that is how it is. I’m sad to report to you that there will be no peace with the communist in the next generation so paubusan lang talaga ‘to wala akong magawa, wala akong magawa. I tried but it seemed that I’m at the losing end of the bargain,” paghahayag ni Duterte sa isang okasyon kahapon ng hapon (Launching of the Solar Powered Irrigation System Pilot Area, Brgy. New Janiay, Mlang, North Cotabato).

Sinabi ni Duterte na nagkaroon ng breakdown sa panig ng komunista at buong pag-aakala niya ay magkakaroon ng tigil-putukan.

Pero naunang nagpahayag ng pagbawi ang Communist Party of the Philippines (CPP) sa ceasefire dahil hindi mapagbigyan ang hinihiling ng mga ito na pakawalan ang 400 political prisoners.

Binigyan-diin ni Duterte na sa simula pa lang ng pag-uusap para sa inaasam na pag-usad ng prosesong pangkapaya­paan ay pinakawalan na niya ang mga lider ng maka-kaliwang grupo.

“At the start of the talks I release all political, kanilang leader just to assemble their men to meet with (Presidential Peace Adviser Jess) Dureza, (government chief negotiator Silvestre) Bello and some guys (peace negotiator member Hernani) Braganza for a peace talk. Suddenly the other day sabi nila we’re breaking off and we are abandoning the ceasefire unilateral…eh sumunod na rin ako,” paghahayag ni PDU30.

“Kaya kagabi I decided I called General Año (Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Eduardo Año) and said i-lift ko ‘yung ceasefire tonight wala nang ceasefire,” pagdidiin pa nito.

Sinabi ni Pangulong Duterte na ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya.

“Kung ceasefire ako kumpiyansa ang mga sundalo ko maglakad ‘yan magkuha ng ATM… Eh wala ngang mga baril tapos kinidnap patay tatlo eh kung ganun then let me be frank with you. I tried my best to initiate, went out of my way to release as much mga lider nila nandun na sa Oslo para lang makipag-usap… now there is this demand na i-release ko ‘yung 400 eh ‘di parang nag-grant na ako ng amnesty n’yan…but you know with that number that is only can be given by amnesty,” sabi ni Duterte.

Imposible ang demand!

Ipinunto ng Pangulo na hindi lamang siya ang mag-isang magdedesisyon sa mga demand ng mga rebelde.

“I do not own the Republic of the Philippines, though I am the number one I do not decide alone I consult people particularly ang military pati pulis tinatanong ko, oh ano puwede ba ito sa inyo, maligaya ba kayo eh hindi sabihin na ipa-release ko ‘yan ‘di parang nagsurender na lang ang…Mag-surender na lang tayo sa…Kaya itong NPA dito mag-surender na lang kami…unreasonable demands,” ani Duterte.





“No peace with reds, not in this generation.”

Pahiwatig pa ni Duterte na tila malabo nang maabot ang kapayapaan sa henerasyon na ito.

“…50 years in the making ang ibig sabihin gusto n’yo another 50 years wala nang katapusan eh kung walang katapusan eh ‘di sige but let it that be said that I did not try. So I guess that peace with the communist cannot be realized during our generation. Many years from now so ayaw kong magpatayan pero kung ganun din naman na ang mga sundalo ko pinagpapatayan pati sa ibang lugar resume tayo anytime sige sabi sila February 10 ambush dito ambush doon sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sorry, I really would like to express my sadness we cannot have a peaceful generation,” wika ng Pangulo.

Binanggit din ng Pre­si­dente na mainam sana na sa ilalim ng kanyang administrasyon maisakatuparan ang isinusulong na pangkapayapaan dahil nanggaling din siya sa maka-kaliwang grupo.

Lamat sa peace talks

Isang dating sundalo na ngayon ay kongresista ang naghain ng resolus­yon para kondenahin ang brutal na pamamaslang at pag-atake ng mga NPA rebels sa kasundaluhan ng Pilipinas.

“It is extremely disturbing that the NPA had recently performed attacks that clearly violate the mutually declared unilateral ceasefire. These incidents happened while the NPA is supposedly observing a ceasefire,” ani Alejano sa kanyang House Resolution (HR) No.745 na naglalayong papanagutin ang mga rebeldeng naglulunsad ng opensiba habang umiiral ang ceasefire.

Dagdag pa ni Alejano, “The NPA attacks may jeopardize the ongoing peace talks. They may disrupt, or worst, terminate, the whole peace process. How can confidence and trust, which are imperative in peace talks, be forged between the parties if such violations of agreement are going to be done?” (Bernard Taguinod)

CPP leaders, wala nang kontrol

Nakakita ng butas ang AFP sa sistema ng CPP/NPA sa pagbawi ng kanilang tigil-putukan.

Una nang inanunsyo ni National Operations Command ng NPA spokesman Jorge ‘Ka Oris’ Madlos, na magtatapos na ang kanilang ceasefire simula sa Pebrero 10 pero ayon kay Lt. Col. Edgard Arevalo, pinuno ng Public Affairs Office ng AFP, na may natanggap silang impormasyon mula kay NDF chairman Fidel Agcaoili na tuloy ang kanilang tigil-putukan.

Ayon kay Arevalo, indikasyon ito na hindi kontrolado ng mga lider ng CPP-NPA-NDF ang kanilang mga tauhan lalo na ang mga armadong rebelde.