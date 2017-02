BAYANI, KUMALAS SA MTRCB!

“Simple lang ho ako,” ang introduction sa sarili ni newly-appointed MTRCB Chair Rachel Arenas nang humarap siya sa entertainment press.

Nagsimula noong January 30, 2017 ang panu­nungkulan ni Arenas sa puwesto na ipinagkatiwala sa kanya ni President Rodrigo Duterte. Ayon kay Arenas, maganda ang mga unang araw niya sa opisina ng MTRCB pero marami ang kailangang harapin.

“Ang dami ng kailangan na pag-aralan, lalo na ‘yung mga programa in the past years. Napakarami po rin naming partners and I have to review each and every Memorandum of Agreement we have with them.

“Siyempre, it’s also getting to know the people behind, how MTRCB has been successful the past years. I haven’t met all of my boards also and I’m looking forward to meet them all during our first board meeting.

“Maganda naman po ‘yung mga nakikita ko and ngayon kung tatanungin n’yo ako kung ano ang mga dapat baguhin, wala pa akong nakikita sa ngayon but I’m hoping that in my term, we get to amend what needs to be amended du’n sa ating batas kasi medyo matagal na rin ‘yon na nagawa.

“Kung merong mga proposal na ipinasa sa Kongreso, pinag-aaralan po namin ‘yon and we want to get a pool of lawyers also para pag-aralan pa para naangkop ‘yon sa panahon ngayon eh matulungan kami ng senado at kongreso,” ani Arenas.

Nakilala ni Arenas ang lahat ng mga miyembro ng MTRCB sa kanilang unang board meeting noong Miyerkules. Dahil sa pagsuporta sa kandidatura ni President Rodrigo Duterte noong May 2016, appointed board member ng MTRCB ang comedian na si Bayani Agbayani pero nag-quit ito pagkatapos ng unang araw ng orientation niya.

Na-realize ni Bayani na hindi para sa kanya ang nasabing trabaho at dahil sa agad na pagbibitaw niya sa tungkulin, nakuha niya ang mataas na respeto ng publiko.

Hinangaan at nakatanggap ng mga papuri si Bayani dahil hindi siya katulad ng ibang mga appointee na kapit-tuko sa puwesto, kahit hindi sila mga karapat-dapat.