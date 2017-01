Bato nag-resign pero…

“I really tendered my resignation. Baka akala ninyo kapit-tuko ako sa posisyon.”

Ito ang deretsahang inihayag kahapon ni PNP chief Director General Ronald dela Rosa sa harap ng mga kasapi ng PNP sa flag-raising ceremony kahapon sa Camp Crame.

Pero sinabi ni Dela Rosa na hindi naman tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang resignation at sa halip ay “no” ang itinugon sa kanya.

“I have tendered my resignation to the President the other day. Akala ko ngayong Monday na ito, hindi na ako haharap sa inyo,” wika ni Dela Rosa.

“I am already tired. I am very much ashamed. I am very much embarrassed. I am very much disappointed. I ran out of reason for my continued stay as your chief PNP. Gusto kong i-save ang imahe ng PNP,” diin nito.

Idinagdag pa ng heneral na, “Baka akala n’yo masaya ako sa pagiging chief PNP. I want to go home. I want to go home to Davao. I tendered my resignation, that immediate retirement. I want to retire that day. Ayaw ko na i-further pa ‘yung kahihiyan na atin nga­yong tinatamo dahil sa ating mga kasamahan na wala nang disiplina. Puro pagka-demonyo na ang nasa utak.”

Binigyan-diin ni Dela Rosa na nais niyang bigyan ng pagkakataon ang Pangulo na malayang mamili ng ‘best person’ na mamumuno sa organisasyon “para ma-meet ang expectations ng Filipino people.”

Sa isang press conference kahapon ng mada­ling-araw, ipinagtanggol mismo ng Pangulo si Dela Rosa nang sabihin na na­ngangako ang PNP chief na kanyang io-overhaul at lilinisin ang pambansang pulisya.