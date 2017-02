Bato, may puna na rin sa mga pari, obispo

Hindi na rin naitago ni Philippine National Police (PNP) Chief Ronald “Bato” dela Rosa ang puna nito sa Simbahang Katolika matapos na magbigay ng matapang na pahayag ang Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) hinggil sa kampanya ng administrasyong Duterte laban sa iligal na droga.

Itong Lunes, naging matigas din si Dela Rosa sa kanyang pahayag sa mga lider ng simbahan.

“Hayaan na lang (ba) namin ang problema sa drugs? Ganoon ang gusto nila (Simbahan)? You know, please tell them I can communicate (to) God without passing through them,” ani Dela Rosa.

Sa diretsang batikos ng CBCP mula sa kanilang pastoral letter on drug-related deaths na inilabas nitong Linggo, kinokondena nito ang umano’y extrajudicial killings hinggil sa kampanya kontra sa ipinagbabawal na gamot.

Sa huling bahagi nitong Enero, may datos ang PNP sa death toll na umakyat sa 7,080 ang mga namatay hinggil sa “war on drugs” mula July 1, 2016. Mula rito 2,555 ang drug personalities ang namatay dahil sa police operations mula January 31, 2017 habang 3,603 biktima ang namatay na nasa ilalim pa ng imbestigasyon simula January 9, 2017 at 922 ang biktima sa kasong sumailalim na at natapos na ang imbestigasyon.

“You know, please tell them I can communicate to God without passing through them. ‘Yung mga pari at mga bishop na iyan…I believe in God, Katoliko ako. ‘Pag sinasabi natin na mayroong ‘yung PNP na hindi perfect, mayroong sindikatong pulis…Bakit masabi mo ba ‘yung church, ‘yung mga pari mismo they are not perfect? Wala silang ginagawang kalokohan?” pahayag pa ng PNP chief. “Hindi ko sila inaakusa. But my relationship to God direkta po, puwedeng hindi ako dadaan sa kanila. But still I go to church because I respect the church. Hindi naman lahat ng pari eh masama. So ganoon din dapat ang pagtingin sa atin: hindi lahat ng pulis masama.”