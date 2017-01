BATO LUMAKI ANG ULO

Binuweltahan ni Senador Panfilo Lacson si Philippine National Police (PNP) Chief Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa dahil sa pagi­ging ‘showbiz’ umano nito at mistulang nalunod sa kasikatan kaya nawala ang focus sa trabaho sa pambansang pulisya.

Hindi nagustuhan ni Lacson ang ibinigay na rason ng PNP chief na hindi na mabubuhay ang South Korean na pinatay sa loob ng headquarters ng PNP kung hindi siya manunuod ng concert ni Bryan ­Adams noong Huwebes.

Ayon kay Lacson, dating PNP chief noong Estrada administration, sablay ang depensa ni Dela Rosa sa mga kritisismo sa panonood niya ng concert dahil hindi niya naisip na may kinakaharap na krisis ang PNP subalit nagagawa pa nitong magliwaliw.

“He’s missing the point entirely. ‘Di naman ‘yan ang issue rito, na mabubuhay ba ang Koreano kung hindi siya nanood ng concert? ‘Di ‘yan ang issue. Ang issue, may problema sa Crame, may problema ang PNP dapat ‘yan ang priority mo,” diin ng senador.

“Kaya sabi ko may maling sense of priority pagdating sa ganyang mga bagay. Ikaw nasusunog bahay mo manonood ka ba ng concert?” paliwanag ni Lacson.

Noong Biyernes ay sinagot ni Dela Rosa ang mga kritisismo sa pano­nood niya ng concert matapos malaman ng PNP chief noong Huwebes na pinatay sa loob ng Camp Crame ang Koreano noong Oktubre 2016.

Hindi naman pabor si Lacson sa panawagan na magbitiw na sa puwesto si Dela Rosa matapos mapatay sa loob ng kanyang bakuran ang Koreanong negosyanteng si Jee Ick Joo.

Aniya, kilala niya ang pagkatao ni Dela Rosa na masipag sa trabaho nang maging tauhan niya ito sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force (PAOCTF) subalit parang nagbago nang malunod sa kasikatan.

Ang maipapayo niya kay Dela Rosa, iwasan na muna ang panonood ng concert, boxing match at iba pang aktibidad na wala namang kinalaman sa kanyang trabaho.

“Ang naging problema ‘pag ang tao biglang nakatikim ng fame o popularity minsan nalulunod, nakakalimutan ang mga basic na mga values. Kaya gusto ko rin, ito wakeup call, hopefully maka-recover siya at pagtuunan ng pansin ang PNP. Huwag ang concert, huwag ang bo­xing bout, huwag ang talk show,” giit ni Lacson.





Second chance

Naniniwala si Senador Lacson na isa ring retiradong police general at dating pinuno ng PNP na nararapat bigyan ng ‘second chance’ si General Bato.

Reaksyon ito ng senador sa lumalakas na pana­wagan sa social media gayundin ng ilang opisyal ng bansa na dapat nang bumaba sa puwesto si Dela Rosa dahil hindi na nito kontrolado ang kanyang mga tauhan lalo pa’t sa mismong bakuran nito sa Camp Crame nangyari ang pagpatay sa Koreano.

“General Dela Rosa deserves a second chance. Alam natin lahat kung gaano kasipag itong PNP chief natin at kung ano ang kaya niyang gawin. In fact, napakataas ng tiwala ng ating Pangulo kay Gen. Dela Rosa, bigyan natin siya ng isa pang chance para ayusin ang kanyang trabaho sa PNP,” wika ni Lacson.

Sumu-showbiz na kasi!

Sumu-showbiz na kasi si PNP chief kaya wala nang galang sa kanya ang kanyang mga tauhan tulad ng grupo ni SPO3 Ricky Sta. Isabel na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa isang Korean businessman sa loob mismo ng Camp Crame.

Ito ang pahayag ni CIBAC party-list Rep. Sherwin Tugna ukol sa harap-harapang pambabastos na ginawa umano ng grupo ni Sta. Isabel kay Dela Rosa na unang nakilala ng mga tao na matigas dahil sa bansag sa kanya na “Bato”.

Si Dela Rosa ay malimit na humarap sa media at naniniwala ito na “darling of the press” siya kaya nang minsang natanong ito kung may plano itong pumasok sa pulitika ay hindi niya isinasara ang sarili sa nasabing mundo.

Para naman kay ACT party-list Rep. Antonio Tinio, dapat lang na mahiya si Dela Rosa dahil sa kabila ng pagkakakilala sa kanya bilang matigas na tao ay nasampal siya sa mukha ng mga tinawag nitong “hayop na pulis”.

Samantala, umaani ng suporta si House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez sa kanyang mga kasama sa Kamara sa kanyang panawagang sibakin na sa puwesto si Dela Rosa sa katauhan ni Buhay party-list Rep. Lito Atienza.

Pinayuhan naman ni Rep. Romeo Acop, chairman ng House committee on public order, si Dela Rosa na magsumite na lamang ng courtesy re­signation kay Pangulong Rodrigo Duterte.