Bato kay Dumlao: Bring it on!

“Bring it on!”

Ito ang deretsahang hamon ni Philippine National Police chief, Director General Ronald dela Rosa sa mga nasa likod ng insidente ng pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Jee Ick Joo.

“Siguro ‘yung mga inimplicate niya na mala­laking officials sa NBI, ‘yun siguro ang kinakatakutan n’ya. Siya pwede matakot pero ako hindi matatakot,” tugon ni Dela Rosa sa naunang pahayag ni Supt. Rafael Dumlao na hindi nito kayang sirain o buwagin ang mga nasa likod ng Jee kidnap-slay.

Una nang inihayag ni Dumlao kay Sr. Supt. Glen Dumlao, head ng PNP Anti-Kidnapping Group ang nasabing mga salita.

“Sabi ko nga sa inyo, bring it on. Kung ano ang gusto ninyo basta in the interest of justice, I am willing to die. Gusto nila basta trabaho lang ito sa akin in the interest of justice,” wika ni PNP chief.

Nang tanungin si Dela Rosa kung sangkot sa kaso ni Jee ang Korean mafia sinabi nito na may posibilidad pero hanggang sa ngayon ay hindi pa naman nakukumpirma.

“Dahil alam mo na may mga competition within that community, but hindi pa natin na-establish ‘yan. Posible lang pero ang na-establish talaga natin is ‘yung theory na pinu-pursue ng PNP at NBI sa kanilang investigation, which is extortion. Narinig ko lang pero hindi pa ako masyadong privy diyan sa alleged mafia,” pahayag pa ni Dela Rosa.

Sinabi ng hepe ng AKG (Glen Dumlao) na sinabi sa kanya ni [Rafael] Dumlao na nakatatanggap ito ng pagbabanta sa kanyang buhay.

“Noong kami nag-usap, ang sabi niya sa akin because of the threats…kasi nu’ng nag-usap nga kami na personal, ang sabi niya sa akin ‘hindi n’yo sila kaya’. Nu’ng sinabi ko sa kanya na andito kami sa likod mo, sinira n’yo ‘yung imahe ng PNP, ibangon mo naman kahit magsabi ka lang ng totoo, ang sagot niya sa akin ay ‘hindi n’yo kaya’. Ang sabi niya ‘(SPO3 Ricky) Sta. Isabel, demonyo ka.’ Tanong ko sa kanya ‘bakit takot ka kay Sta. Isabel?’, ang sagot niya ay ‘hindi sir e, ang dami nila’,” pahayag ni [Glen] Dumlao.