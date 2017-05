BATO DAPAT SIBAK NA SA SECRET JAIL

Masuwerte si Philip­pine National Police (PNP) director general Ronaldo “Bato” dela Rosa dahil sa Pilipinas ito nanunungkulan, dahil kung nagkataon sa ibang bansa nangyari ang “secret jail” na natuklasan sa Tondo, Manila ay tanggal agad siya sa kanyang puwesto.

Ito ang tinuran ni House minority leader Danilo Suarez kahapon sa kanilang press conference ukol sa secret jail na natuklasan ng Commission on Human Rights (CHR) sa Manila Police District (MPD) Station 1 sa Raxabago, Tondo Manila kamakailan.

“In some areas, in other countries, this is enough…for the….no less than the Chief of the PNP to resign,” ani Suarez subalit sa Pilipinas ito nangyari kaya tuloy sa panunungku­lan si Dela Rosa.

Sa nasabi ding press conference, sinabi ni House senior deputy minority leader Lito Atienza na naka­katakot ang pagtanggol ni dela Rosa sa mga pulis na sangkot sa secret jail.

“Matakot tayong lahat, ‘pag iyan ay hindi na-correct at meron pa ta­yong death penalt­y na ipapasa,” ani Atienza matapos ipagtanggol ni dela Rosa ang secret jail at nagbubulagbulagan sa criminal activities ng kanyang mga pulis.

“Malaki ang problema niya, he has to change his attitude in leading the PNP or he has t2o be change by somebody else. This is disturbing. Eye opener na ito but his eyes is closed shut with what, biased thinking that his policemen could not do anything wrong,” ani Atienza.

Naniniwala si Atienza na katiwalian ang dahilan kung bakit mayroong sec­ret jail sa nasabing presinto dahil ang mga ikinulong sa makipot at hindi maka­taong kulungan ay ipinatutubos ng aniya’y hanggang P50,000.

Samantala, imbes na kampihan ang posisyon ni dela Rosa, nanindigan si administration Sen. Alan Peter Cayetano na kailangang may managot na police officer sa nadis­kubreng “secret jail”.

“Kasuhan ang dapat kasuhan,”diin ni Cayetano.

Ayon pa sa senador, hindi dapat kinukunsinte ang pang-aabuso ng mga pulis dahil nakakasira ito sa PNP bilang isang institusyon.