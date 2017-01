Bato binigyan ng ultimatum

By Boyet Jadulco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nagbigay ng isang taon na palugit si Sen. Grace Poe kay Philippine National Police (PNP) chief Dir. Gen. Ronald ‘Bato’ dela Rosa para walisin ang “scalawags” sa PNP.

Kung hindi ito magagawa ni Dela Rosa, itutulak ni Poe ang pagbibitiw ng PNP chief sa kanyang puwesto.

Ayon sa senador, hindi siya sumama sa mga panawagan sa pagbibitiw ni Dela Rosa nang mabunyag ang pagpatay sa Koreanong si Jee Ick Joo sa loob ng Camp Crame dahil sa gusto niyang bigyan ng tsansa ang PNP chief na linisin ang kanyang nasasakupan.

“…bigyan natin ng ilang buwan pa kasi wala pa naman silang ilang taon diyan. Pagkatapos ng isang taon ‘pag medyo masama pa, siguro hindi naman kulang ng talento ang ating bansa sa isang daan at tatlong milyong tao,” babala ni Poe sa isang programa ng himpilang DzBB.

Naniniwala si Poe na kaya ni Dela Rosa na linisin ang hanay ng PNP dahil na rin sa kanyang karisma.

“Si General Bato ay nakakapagbigay ng inspirasyon. ‘Pag nakikita siya, ‘yung mga tao nakakita ng isang matapang na PNP chief, nakakatawa rin siya at maraming naaaliw sa kaniya. Meron siyang political capital, ibig sabihin ‘yung kanyang personalidad nakakaakit, at sana makahikayat ito ng mas maayos na pagpapalakad sa PNP at huwag hayaan lamang na masayang ang kapital na ‘to, halimbawa sa mga bagay na hindi naman talaga makakatulong sa istraktura ng PNP,” paliwanag ni Poe.