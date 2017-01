Tweet on Twitter

Duda rin si PNP chief Director General Ronald dela Rosa na magdedeklara ng Martial Law si Pangulong Rodrigo Duterte.

Pero kung sakali mang magdeklara ng Batas Mi­litar ang Pangulo, nilinaw ni Dela Rosa na susuportahan nila ito.

“101 percent susuporta kami sa Pangulo pero I doubt kung magdedeklara s’ya, but if ever, nasa kanya ang suporta namin,” pahayag ni Dela Rosa.