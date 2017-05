Batas na bawal ang cell phone habang nagmamaneho, ‘di matutukan

Tweet on Twitter

Aminado ang Land Transportation Office (LTO) na kulang sila sa mga tauhan para mahuli­ ang mga drayber ng lalabag sa Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act na nakatakdang ipatupad sa Mayo 18.

Aabot lamang umano­ sa 4,800 ang kabuuang mga tauhan ng LTO sa buong bansa at maliit na porsyento mula sa nasabing bilang ang nakatalaga sa law enforcement o ang mga nanghuhuli sa mga lumalabag na motorista.

Ayon kay Director Francis Ray Almora, ng Law Enforcement Service ng LTO, hindi sa lahat ng pagkakataon ay mababantayan ng kanilang law enforcers ang mga pasaway na tsuper na gumagamit ng communication gadgets habang nagmamaneho o kahit naghihintay sa stoplight.

Sa Mayo 18 na magiging epektibo ang batas matapos na mailathala ang implementing rules and regulation (IRR) ng RA 10913 na nagtatakda na bawal gumamit ng cellular phone at iba pang communication gadgets habang nagmamaneho maliban na lamang kung hands-free.

Sa ilalim pa ng batas, maliban na lamang kung ang tinatawagan ay emergency numbers tulad ng pulisya, ospital, bumbero at iba pang katulad nito, kakailanganin ng motorista na iparada ang kanyang sasakyan bago gumamit ng cellphone.

Dahil dito, umapela si Almora sa tulong ng publiko para mahuli at maparusahan ang mga lalabag na drayber.

Paalala ni Almora, dapat ay mahuli na nagmamaneho habang gumagamit ng cellphone, text man o tawag, ang drayber. Pupuwede aniyang kunan ng video ang drayber at ipadala sa kanila. Kailangan ding makuha ang plaka ng sasakyan at padadalhan na lamang ito ng notice sa babayarang multa.

Limang libong piso ang multa para sa unang paglabag, P10,000 multa para sa ikalawang beses na lalabag, P15,000 multa at suspensyon ng lisensya ng drayber para sa ikatlong beses na paglabag at P20,000 multa at pagbawi sa bisa ng lisensya para sa ika-apat na beses na paglabag.