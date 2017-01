BA’T QUIET, SI PDU30? — SOLONS

Kinuwestiyon ng ilang mambabatas ang pananahimik ni Pangulong Rodrigo Duterte sa krimen na ginawa ng mga pulis sa negosyanteng Koreano na si Jee Ick Joo na pinatay pa sa loob ng Camp Crame.

Hanggang sa isinusulat ang balitang ito ay wala pang anumang pahayag ang Pangulo na kilalang matalim ang dila sa mga itinuturing niyang tiwaling gawa. Wala ring abiso ang Malacañang kung magsasalita ito anumang oras kagabi hinggil sa Jee case.

Sa magkahiwalay na panayam, kapwa nagpapahayag ng pagkabahala at pagkatakot sina Akbayan partylist Rep. Tom Villarin at ACT Teachers partylist Rep. France Castro sa pananahimik ni Duterte sa karumal-dumal na kasong ito na ginawa umano ng grupo ni SPO3 Ricky Sta. Isabel.

“Nakakatakot ang ganitong silence (niya). Baka later on sabihin niya naman na tama lang ito,” ani Castro na nabibingi sa katahimikan ni Duterte taliwas sa ginawa nito sa mga bumatikos sa extrajudicial killings tulad ng Simbahang Katoliko.

“Tahimik siya (Pa­ngulong Duterte) dito pero marami siyang pagbatikos sa mga pari…sa pagpuna sa kanyang war on drugs,” ayon pa kay Castro.

Pero pwede rin umano, ayon sa lady solon, na posibleng isa rin sa dahilan kung bakit tahimik ang Pangulo ay napagtanto nito na mali ang inilunsad nitong giyera na sinamantala ng mga tiwaling kagawad ng pambansang pulisya.

“Baka hindi lang niya maamin na mali ang direktiba n’ya sa mga binibeybi niyang mga pulis,” pahayag ni Castro.

Sa panig naman ni Villarin, sinabi nito na malamang ay binabangungot na umano si Duterte dahil ang kanyang giyera ay ginamit ng kanyang mga tiwaling pulis sa kanilang criminal activities na hindi na natantya.

”PDuterte must be having nightmares on his war against drugs that has gone haywire with this gross and barbaric killing. With more than 6,000 killed and now this crime, will he still say that sagot ko ang PNP kung makakasuhan sila?” ayon pa sa mambabatas.

May ilang komento rin sa social media ukol sa pananahimik maging ng mga “maiingay” na gala­may at die-hard supporters ni Pangulong Duterte.





“KRIMEN SA CRAME? SOBRANG TAHIMIK NYO @MochaUson @srsasot @iMthinkingPinoy @FSTopacio @martinandanar ! Interpret naman kayo diya-an, ala-eh!,” sabi ni Minyong Butete.

Tweet naman ni Francis Baraan, “Cops kill w/ impunity, b/c #Du30 himself tells them that he won’t let them go to jail. This happens when Presidents ‘decriminalize’ murder.”

Sinang-ayunan naman ito ni @betseykilayko, “No wonder policemen had the gall to kidnap, kill & cremate the Korean businessman at the police HQ in Camp Crame. Dutrte’s got their back.”

May hamon din si Sen. Grace Poe sa Pangulo sa nakakagigil umanong kidnapping-killing ng biktimang Koreano na sa loob pa mismo ng PNP Headquarters o Camp Crame ginawa ng mga inaakusahang pulis.

“Outrage must also come from the President. He must be one with the people in demanding justice. His condemnation must be forceful and unequivocal,” giit ni Poe sa isang text message.

Sa dokumentong isinumite sa Department of Justice (DOJ), sinasabing ang Koreano ay sinakal diumano ni SPO3 Ricky Sta. Isabel na siyang itinuturong lider ng grupong dumukot sa biktima sa bahay nito sa Angeles City, Pampanga noong nakaraang taon.

Sa kabila ng pagbabayad ng pamilya ng biktima ng ransom na nagkakahalaga ng P4.5 milyon, tinuluyan pa rin ito ng mga suspek.

Kahapon ay tanging si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang nagkokomento para sa Pangulo.

“Regarding the murdered Korean businessman, the President will not tolerate any police abuse. All these police scalawags will be dealt with and prosecuted to the fullest under the law,” pahayag ni Panelo sa pana­yam ng media kahapon.