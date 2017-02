Basta may #hugot benta sa Pinoy

By Noel Abuel

Noong Biyernes ng gabi, nabulabog ang mga netizens sa #hugot commercials ng isang kilalang fast food chain. Tinawag itong #ValentineSerye ng naturang food chain.

‘Yung unang bagsak ng serye na pinamagatang “Vow”, mayroon nang 13.8 milyong views pero ang nakakabilib dito ay agad itong umakyat sa milyong views sa u­nang tatlong oras lamang matapos i-upload ng fast food chain sa kanilang Facebook official page.

Ang pangalawa naman na pinamagatang “Crush” ay mayroon nang 12.9 milyong views at ang panghuli na may titulong “Date” ay may 9.4 milyong views sa pinakahuling tala.

Sinasabing napabilis ang pagba-viral ng natu­rang 3-installment commercial dahil kinarga ito ng iba’t ibang sites, bloggers at ng YouTube dahil na rin sa nakitang “mainit na pagtanggap” dito ng publiko na tila nagkarera o nagpaunahan ng share sa kani-kanilang social media accounts.

Isa sa pumatok na sangkap ng commercials ay ang tinatawag na #hugot factor nito. Sabi pa ng ilang netizens at mga millennials, “Bes, tumatagos… Relate much!”