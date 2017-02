Barangay rehab strat ipupuwesto kapalit ng Oplan Tokhang

May pamalit na sa sinuspendeng Oplan Tokhang para maipagpatuloy ang nasimulang pursigidong giyera laban sa ilegal na droga.

Ito ang Barangay Health and Rehabilitation Strategy na itinutulak ni Sen. Risa Hontiveros.

Sa Lunes, nakatakdang ihain ng senadora ang naturang panukala na magsisilbing pamalit sa sinuspendeng Oplan Tokhang.

“This bill seeks to replace the suspended Oplan Tokhang in the campaign against illegal drugs,” ayon kay Hontiveros.

Layon umano nito na mabigyan ng komprehensibong public health approach ang anti-illegal drug policy ng bansa at makapagtatag ng nararapat na barangay-based programs at serbisyo para sa drug-related issues at concerns.

Naniniwala ang senadora na sa pagsuspende sa Oplan Tokhang na sinasabing inabuso ng mga tiwaling pulis ay mahalagang mayroong alternatibong estratehiya na isang makatao at malayo sa posibleng abuso.

“With the suspension of the abusive and corrupt-prone Oplan Tokhang, there is a need for a new strategy that is humane, rehabilitative and less susceptible to abuse,” ayon kay Hontiveros.

Dagdag pa ng senadora na pinatunayan na umano ng mga barangay leaders ang pagi­ging e­pektibo ng naturang alternatibong estratehiya na naipapatupad na rin sa kasalukuyan sa ilang barangay sa iba’t ibang panig ng bansa.