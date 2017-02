BANTA, BRASUHAN SA DEATH PENALTY

Paparusahan ang mga miyembro ng supermajority sa Mababang Kapulungan ng Kongreso na hindi susuporta sa death penalty.

Ito ang babala ni House Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez sa ambush interview kahapon bago ang ipinatawag nitong pulong sa kanyang partidong PDP-Laban at majority caucus pagkatapos.

Ayon kay Alvarez, lahat ng mga miyembro ng PDP-Laban na hindi sasang-ayon sa death penalty ay puwede umanong mag-resign sa partido at hindi nila ito pipigilan.

“Ah, they are free to resign from the party. I will not force them of course,” ani Alvarez na nagnanais na magpatupad ng party-vote sa death penalty na kanyang isinusulong.

“Kasi party stand nga ‘yan eh. Now if you don’t agree with the party stand you might as well quit ‘di ba, doon sa membership mo sa party,” ayon kay Alvarez.

Sa ngayon ay humigit kumulang sa 100 congressmen ang miyembro ng PDP-Laban matapos maglipatan ang mga dating miyembro ng Liberal Party (LP) sa partidong nagdala sa kandidatura ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Lumaki ang puwersa ng majority bloc sa Kamara dahil nakipag-alyansa ang iba pang mambabatas na mula sa ibang partido tulad ng LP, National Unity Party (NUP), Partylist coalition, Nacionalista Party (NP), Lakas-CMD at iba pa kaya naging supermajority ang mga ito.

Pero hindi tulad ng mga miyembro ng PDP-Laban, tatanggalin umano ng committee chairmanship at aalisin bilang deputy speaker ang ibang mambabatas na mula sa ibang partido at bahagi ng supermajority kapag hindi sila bumoto ng pabor sa death penalty.

“(Committee chairmen) papalitan natin. Deputy speakers na hindi sasama doon sa administration bill, papalitan po natin. Kasi awkward na deputy speaker ka and then you don’t agree with the leadership,” ayon pa kay Alvarez.

Kabilang sa mga deputy speaker na inaasahang kontra sa death penalty dahil ibinasura niya ito noong 2006 ay si da­ting Pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo.





Alvarez delikado

Mawawalan ng suporta ang PDP-Laban partikular na si House Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez kapag tinotoo nito ang kanyang banta na tatanggalan ng posisyon ang mga mambabatas na kasapi sa supermajority kapag hindi sila bumoto ng pabor sa death penalty.

“If the Speaker does that, he risks losing the support of the political parties comprising the super coalition. Most of the parties have adopted a policy of conscience vote,” ani Liberal Party Congressman Teddy Brawner Baguilat.

Sa ngayon ay umaabot sa 253 mula sa 293 congressmen ang bumubuo sa supermajority kung saan halos 100 dito ay miyembro ng PDP-Laban kung saan secretary general si Alvarez.

Malaking puwersa umano ang mawawala sa supermajority sakaling totohanin ni Alvarez ang kanyang banta dahil bukod sa tatanggalan ng committee chairmanship ang mga pasaway ay papalitan din umano ang mga Deputy Speaker na kokontra sa nasabing panukala.

Gayunpaman, umapela si Akbayan Partylist Rep. Tom Villarin sa mga kasamahan sa Kongreso na pairalin pa rin ang konsensya sa kanilang magiging boto sa death penalty na ipinipilit pa rin ng Kamara na maipasa kahit ibinasura na ito sa Senado.

Pambabraso ‘di ubra

Makukudeta si House Speaker Pantaleon Alvarez kung ipipilit nito ang pambabraso sa mga mi­yembro ng super majority na bumoto pabor sa death penalty para makalusot ito sa Kamara.

Ayon kay Buhay Partylist Rep. Lito Atienza, hindi na uubra ang ganitong taktika ng “arm twisting” ni Alvarez lalo at karamihan sa mga mambabatas ay may prinsipyo at hindi nadadala sa mga pambabraso.