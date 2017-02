BALIK-TOKHANG NAMUMURO

Nais nang ibalik ni PNP chief Director General Ronald dela Rosa ang Oplan Tokhang.

Ayon kay Dela Rosa, may mga report siyang naririnig na nagbalik na naman sa dating gawain ang mga sangkot sa ilegal na droga.

Idinagdag pa nito na saanmang lugar siya magpunta ay may mga lokal na opisyal na umaapela na ibalik muli ang Oplan Tokhang.

Hindi naman maitago ng PNP chief ang pang­hihinayang lalo na’t marami nang napagtagumpayan ang pulisya pagdating sa kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga.

Gayunman, nirerespeto umano ni Dela Rosa ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at nakatitiyak naman siya na batid nito kung kailan ibabalik sa kanila ang kampanya kontra ilegal na droga.

Mula sa Malacañang, ipinaalala nito sa Philippine National Police (PNP) ang kanyang kondisyon na kailangang malinis muna ang hukbo mula sa mga tiwali at corrupt na pulis bago muling ibalik sa kanila ang anti-drug operations.

Sa pro-Duterte rally noong Sabado sa Luneta, ito ang isinigaw ni Sen. Alan Peter Cayetano, “Ako’y nakikiusap sa ating Pangulo at sa PNP na i-relaunch ninyo ang inyong anti-drug drive.”

“Simula sa araw na ito February 25, araw ng rebolusyon at pagbabago, hindi na ito Duterte’s war on drugs, it will be the people’s war on drugs dahil po kasama tayo sa paglaban sa droga,” dagdag pa ng senador.

Suportado rin ito ni House Speaker Pantaleon Alvarez na nagsabing, “Successful ang ating war on drugs kaya dapat tuluy-tuloy lang.”