Balik sa manu-mano ang NAIA

Gagamit muna ng manu-mano o conventional procedures sa landing at take off ng mga eroplano sa runway ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) dahil sa pagsasara ng Tagaytay monopulse secon­dary surveillance radar (MSSR) simula sa Marso 6 hanggang Marso 11 ng taong ito.

Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) Deputy director general for operations Capt. Manuel Antonio Tamayo, nagpalabas ng notice to airmen (Notam) para sa gagawing “Tagaytay radar corrective maintenance” at pinapaalam sa mga air travellers sa NAIA na magsasagawa ng air-traffic control system adjustment sa nabanggit na petsa.

Ang mga flights schedule sa mga nabanggit na petsa ay kinakailangang makipag-ugnayan sa mga kumpanya ng eroplano sa NAIA para maiayos ang schedule ng mga flights.

Sinabi pa ni Tamayo na sa pagsasara ng Tagaytay radar ay maapek­tuhan ang radar receiver sa NAIA na kung saan ang bawat eroplanong paparating ay magpapa-identify pa sa pinakamalapit na navigational equipment na nakaposte sa may 50 miles bago mabigyan clearance ng air traffic controller sa NAIA.