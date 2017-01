Balik-bitay na pet bill ni PDU30, gagapang

Mistulang isang naghihingalo na gagapang sa Senado ang panukala sa pagbabalik ng parusang kamatayan kahit na ito ang wish ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon ito kay Senate majority leader Vicente ‘Tito’ Sotto III, ang taga­pagtimon ng mga panukalang batas na bibigyan ng prayoridad at ibaba­lagaong, isa ang death penalty bill na magiging bida sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa Enero 16.

Pero hindi nakakasi­guro si Sotto kung mabilis na aaprubahan ng Senado ang panukala dahil sa inaasahang mahabang debate tungkol dito.

“Priority sa debate, ewan ko sa passage,” ayon sa senador na kila­lang pro-life advocate.

“Daming debate kasi,” dagdag pa niya.

Hindi pa nakaka-first base sa Senado ang mga panukala sa pagbabalik ng parusang kamatayan dahil sa wala pang pormal na public hearing ang Senate committee on justice and human rights.

Samantala, magsasanib puwersa na ang mga grupong kontra sa pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa habang naghahanda na ang Kong­reso para pagdebatehan ang nasabing panukala sa plenaryo pagbalik ng mga ito sa trabaho sa ikatlong linggo ng buwang kasalukuyan.

Ito ang napag-alaman sa lider ng legitimate minority sa Mababang Kapulungan ng Kongreso na si Albay Rep. Edcel Lagman, na handa umano ang kanilang grupo na makipagbakbakan hanggang maitapon sa basurahan ng Kongreso ang nasabing panukala.

Sinabi ng mambabatas na paiigtingin pa ng nagsanib puwersang grupo na kinabibilangan ng Simbahang Katoliko, civil society, mga estudyante, mga pro-life, religious ministries at iba pa, ang kanilang kampanya laban sa panukala.

“The widening coalition of legislators, religious ministers both from the Catholic Church and other religious denominations, civil society and non-governmental organization networks, college students and youth opposing the revival of the death penalty has vowed to intensify its campaign inside and outside of Congress,” ani Lagman.