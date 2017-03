Balik-bitay close fight sa Senado

Kung dati ay ‘dead-on-arrival’ ang terminong ginagamit patungkol sa panukalang batas na magbabalik ng parusang kamatayan sa bansa oras na dumating sa Senado, ngayon ay nag-iba na ang kumpas dahil 50-50 na ang tsansa ng balik-bitay sa mga senador.

“Close fight. I’m predicting maybe anywhere from 14 versus 10 or 10 versus 14 either way,” paglalahad ni Pimentel sa isang press conference nitong Miyerkules ng gabi.

Bukas si Pimentel sa posibilidad na suportahan ang panukala kung ito’y ipapatupad lamang sa big time, high-level syndicated drug trafficking at hindi na kasama ang plunder, rape with murder at iba pang itinuturing noon na heinous crime.

“Sa ngayon ang tingin ko hati. Sa bilang namin 12-12,” ayon naman kay Senate majority leader Vicente ‘Tito’ Sotto III sa isang ambush interview kamakalawa.

Bukod kay Sotto, ang iba pang senador na naghain ng panukala sa reimposition ng death penalty sa karumadal-dumal na krimen ay sina Sens. Panfilo Lacson, Manny Pacquiao at Sherwin Gatchalian.

Kaugnay nito, tinitiyak naman ni Sen. Bam Aquino ng minority bloc na walang mangyayaring railroading at sikretong botohan at lalong hindi nila papayagang apurahin ang panukala.

“We will not allow it to be rushed. We must ensure that proper debate on the matter be conducted… We will not allow votes to be anonymous or hidden and we will ensure accountability among our colleagues,” ayon pa sa senador.

Inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang death penalty bill nitong Miyerkules ng gabi kung saan limitado sa drug-related crimes ang parurusahan ng kamatayan.

Kailangang magtugma ang magiging bersyon ng Kamara at Senado bago ito maging ganap na batas.

“Naiyak ako. Nakakahiya!” – Baguilat

“Ako, nahiya akong naging kongresista ngayong araw (Miyerkules ng gabi) kung ganito rin lang pala ang proseso ng pagpapasya.Nakakahiya, naiiyak ako. After that vote parang, nakakahiya, nakakasuka,” ani Baguilat sa ambush interview matapos pagtibayin ang nasabing panukala pasado alas-siyete ng gabi ng Miyerkules.





“Wala kang sariling will tapos tinatapon ang rule book, depende kung anong gusto nila,” ayon pa kay Baguilat.

“This is a chamber of bullies ang puppets,” paglalarawan naman ni Albay Rep. Edcel Lagman na hindi agad umalis sa kanyang upuan matapos ang botohan dahil sa labis na pagkadismaya.

Ayon kay Lagman, naging arogante umano ang Kamara dahil ipinagkait umano sa mga mambabatas ang kalayaan na magsalita at makipagdebate sa nasabing panukala.

Maging si Vice President Leni Robredo, hindi itinago ang lungkot sa nangyari.

“Nakakabahala at nakakalungkot kasi ang pag-impose ng death penalty hindi naman basta basta iyan. Ito binabago natin hindi lang iyong batas kundi pati iyong paniniwala natin bilang isang bansa,” ani Robredo sa isang panayam sa Bohol kahapon.