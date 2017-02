Baklasan sa Laguna de Bay, tuloy

Patuloy ang pagbabaklas ng mga tauhan ng gobyerno sa mga fish pen sa Laguna de Bay.

Sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) at ng Laguna Lake Development Authority (LLDA) muling itinuloy ang pagtatanggal sa mga ilegal at inabandonang istraktura sa lawa.

Una dito, Noong Enero 12, sa pamamagitan ng isang liham ay inutusan na ng LLDA ang mga fish pen operators na gibain na ang kanilang mga istraktura.

Bagama’t marami ang tumututol dito walang nagawa ang mga operators kundi sundin ang kautusan.

Samantala, nagkakaisa naman ang dala­wang grupo ng mga mangi­ngisda sa Laguna de Bay na hindi dapat ubusin ang mga fish pen dito.

“No to zero fish pen, bagama’t naagawan kami ng teritoryo ng mga naglalakihang fishpen, mahalaga rin ang naririyan sila dahil ito ang nagi­ging breeding ground ng mga isda. Kung aalisin lahat ang mga fish cages o mga fish pen baka maubos na rin ang isda sa lawa” Ayon kay Aurelio Santiago, ang representative ng mga maliliit na mangi­ngisda sa Laguna de Bay na umano ay may 22 libo na miyembro.

Ganito rin ang paha-yag ni Gelacio Flores, ang representative naman ng mga fish pen operators.

“Pumapayag naman kami na baklasin ang mga fish cages dahil overcrowded na nga ang lawa, pero hindi dapat lahat at biglaan, unahin muna ang mga illegal fish cages, wika ni Flores.

“Hindi lahat ng mga may-ari ng fish cages dito ay milyonaryo tulad ng sinasabi nila, marami sa amin dito ay tig kokonti lang mga nasasakop sa lawa kaya dapat pag-aralan muna nila ito. Aanhin ang ganda ng lawa kung magugutom naman ang mga tao” dagdag pa ni Flores.