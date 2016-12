Bagyong ‘Nini’ lumakas!

Lalo pang lumakas habang papalapit sa bansa ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility (PAR) na binabantayan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

Sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, naging ganap na itong tropical storm habang nasa layong 1,485 kilometro sa sila­ngan ng Mindanao.

Inaasahang papasok ito sa PAR ngayong Biyernes at posibleng makiki-Pasko ito sa Pilipinas dahil kung hindi magbabago ang track ng bagyo ay lalanding ito sa kalupaan habang kasagsagan ang Noche Buena sa Sabado o sa mismong araw ng Pasko sa Linggo.

Ayon kay PAGASA forecaster Meno Mendoza, mabilis ang naging development ng weather disturbance kahapon habang binabagtas ang direksyon ng Pilipinas kung saan taglay nito ang lakas ng hangin na 65 kph malapit sa gitna at may pagbugsong 80 kph (as of 1:00 pm).

Kumikilos ang bagyo pa-kanluran-hilagang-kanluran sa bilis na 23 kilometro kada oras.

Kapag pumasok ito sa PAR, papangalanan ito na bagyong ‘Nina’ at posibleng hapyawan ang ilang lugar sa Luzon at Visayas.

Samantala, pinayuhan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ang mga commuters na bumiyahe nang mas maaga sa mga lugar na tatamaan ng bagyo.