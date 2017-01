Bagong traffic enforcers binalaan ni Erap

By Noel Abuel

Ngayon pa lamang ay binalaan ni Manila ­Mayor Joseph ‘Erap’ ­Estrada ang mga bagong graduate na traffic ­enforcers ng ­Manila Traffic and ­Parking ­Bureau (MTPB) na umiwas sa kurapsyon at kung anu-ano pang iligal na gawain na aniya’y nagpapasama lang sa kanila at sa imahe ng pamahalaang lungsod.

Sa kanyang ­mensahe sa 82 traffic ­enforcers na pormal na nagtapos, ­sinabi ni Estrada na inaasahan nito ang bawat­ ­enforcer na maging modelo ng serbisyo-publiko at dedikasyon sa tungkulin, malayo sa kanilang masamang repu­tasyon noon.

“Ngayon ay alam ninyo na ang pakiramdam nang mawalan ng trabaho. Ngunit ngayon na matagumpay ninyong natapos ang inyong pagsasanay, inaasahan ko na kayong lahat ay magiging propesyonal, may takot sa Diyos at maayos na gagam­panan ang inyong tungkulin,” pahayag ni Estrada sa mga bagong graduates.

Magugunitang iniutos ni Estrada ang retraining sa mga traffic enforcers ng Maynila matapos nitong sibakin noong Nobyembre 28 ang lahat ng 690 enforcers ng MTPB dahil sa maraming reklamo ng pangingikil at kung anu-ano pang ­pang-aabuso na kanyang natanggap.