Bagong Taon sa evac centers

Nasa mahigit 23,000 pamilya o humigit-kumulang 200,000 typhoon victims pa ang mga nasa evacuation centers at posibleng ang ilan sa kanila ay sa center na mag-Bagong Taon.

Ayon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), posibleng abutin pa ng hanggang isang linggo ang pananatili sa mga nasa evacuation centers ng ilang biktima, lalo na yaong nawasak ang bahay at mga residenteng lubog pa sa baha ang lugar.

Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council (NDRRMC), marami pa sa mga evacuees ay tumutuloy sa 367 evacuation centers sa lugar na dinaanan ng bagyo sa Region 5, Region 8, CALABARZON at MIMAROPA areas.

Sa inisyal na pagtaya ng DSWD, umabot din sa 293 kabahayan ang winasak ng bagyong ‘Nina’.

Sa Catanduanes, 90% ng lalawigan ang nilugmok ng Pamaskong hagupit ng bagyong ‘Nina’ kaya naman isinailalim na rin ito sa ‘state of calamity’ gaya ng Camarines Sur at Albay.

Ang bayan ng Bato ang napuruhan ng bagyo dahil dito tumama ang una sa pitong landfall ng bagyo. Nalimita lamang ang casualties dahil mismong ang mga residente na ang nagboluntaryong lumikas bago pa tumama ang bagyo noong gabi ng Linggo, araw ng Pasko.

Sa bayan ng Virac, nagkalat sa kalsada ang mga wasak na kabahayan at mga puno at posteng nagbagsakan, dahilan upang mahirapan ang transportasyon ng relief goods sa mga nasalanta.

Hinggil naman sa pagpapanumbalik ng supply ng kuryente, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) na bumabagal ang kanilang effort na makumpuni ang bumagsak na 11 transmission lines at pasilidad dahil sa hindi madaanang mga kalsada.

“Initially talaga ang target naman sana natin ay, hopefully, by New Year ay talagang mayroon nang kuryente ang ating mga kababayan, but we are awaiting word from the DOE and National Grid Corporation of the Philippines (NGCP), para makasiguro tayo lalo na dito sa mga ilang probinsya na marami ang poste ng kur­yente na natumba, baka kasi kakailanganin pa natin ng mga mahabang panahon ng restoration sa mga lugar na ‘yan,” pahayag ni Romina Marasigan, spokesperson ng NDRRMC.