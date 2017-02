Bagong kaso ng pagmamaltrato sa OFWs, inaalam ng DFA, DOLE

Wala pang natatanggap na impormasyon ang Department of Foreign Affairs (DFA) at Department of Labor and Employment (DOLE) sa sinapit ng isang Pinay overseas Fili­pino worker (OFW) sa Abu Dhabi, United A­rab Emirates sa kamay ng asawa nitong Jordanian.

Ayon kay DFA spokesman Charles Jose, patuloy itong nakikipag-ugna­yan sa Philippine Embassy sa Dubai, UAE hinggil sa ulat at malaman ang tunay na sitwasyon ng nasabing Pinay.

“I have to check with office concerned. I’m not familiar with the case,” sa text message ni Jose sa Abante.

Sa ulat, idinaan ni Mary Ann Batulanon, 30-anyos, sa social media na Linkedln at Instagram nito ang sinapit na pangmamaltrato at panana kit ng asawa nitong Jordanian sa magkakaibang pagkakataon.

“I suffer for so many years. Please, Mahmoud Abuhalawa, divorce me,” sa post nito sa kanyang Instagram kung saan ipi­nakita rin nito ang pasa sa mukha na sinapit sa kamay ng asawa nito.

“This has been g­oing on for many years. He beats me up black and blue without any mercy. I cannot take it anymore,” ani Batulanon sa ulat ng Khaleej Times.

Upang patunayan ang sinapit nito sa kamay ng asawa ay ipinakita ni Batu­lanon ang hospital record nito na may petsang Hunyo 29, 2016, at na-admit sa ospital dahil sa sugat na tinamo nito.

Itinanggi naman ni Abuhalawa ang akusasyon ng Pinay kasabay ng bantang kakasuhan ang huli dahil sa pagsisinungaling.