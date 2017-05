Bagong bagon ng MRT, sablay na overweight pa

Isa sa posibleng dahilan kung bakit hindi mapakinabangan ng publiko ang mga bagong bagon ng Metro Rail Transit-3 (MRT-3) ay dahil sa napakabigat ito at hindi kakayanin ng mga lumang riles.

Ito ang nakuhang impormasyon ni Sen. Grace Poe habang inihahanda ang pagpapatawag ng imbestigasyon sa biniling 48 bagon mula sa Dalian Locomotive and Rolling Stock Co. ng China sa halagang P 3.8 bilyon.

Sinabi ni Poe na bukod sa depektibong signaling system, nabuking na overweight din ang mga nabiling bagon sa China ng Department of Transportation (DOTr).

“…lately it was discovered by the DOTr that apparently it can only carry a maximum of 48,000 kilograms because of the rail that we have. And apparently, just the train itself is already 49,000 kilograms, wala pang laman. Diba overweight,” pahayag ng senadora.

Sa kabila nito, umaasa si Poe na sana’y magawan pa ng paraan ng DOTr na magamit ang 48 bagong tren dahil masasayang lang ang P3.8 bilyong ibinayad ng nakaraang administrasyon.

Kabilang sa ipapatawag ni Poe na humarap sa imbestigasyon sina dating DOTr Secretary Joseph Emilio Abaya at dating MRT-3 general manager Al Vitangcol.

Tutuhugin din ng komite ang P 3.8 bilyong kontrata ng DOTr sa Busan Universal Rail Inc. (BURI), ang maintenance provider ng MRT-3.

Tumaas ang kilay ni Poe sa kontratang ito dahil bagamat kilala ang kumpanyang Busan sa railway industry, nasa 1 porsyento lang ang equity nito sa BURI na kinokontrol ng apat na kumpanyang walang alam sa industriya ng pagmamantine ng tren.