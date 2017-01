Babaeng pugot, kilala na!

By Jun Borlongan

Maituturing na sarado na sa Bulacan PNP ang kasong pagpugot ng ulo sa isang kasambahay sa Muntinlupa City na itinapon ang pugot na ulo sa bisinidad ng Brgy. Caysio, Sta. Maria noong nakaraang Enero 12 nang makilala na ito ng awtoridad at tinututukan ngayon ng Makati City police ang kaso ng brutal na pamamaslang at dalawang huling kasama ng biktima ang siya ngayong “person of interest” (POI).

Ito ay matapos makilala ang biktimang si Richelle Sagang, 17-anyos, tubong Mindanao at katulong sa Muntinlupa City, na huling nakitang buhay sa guardhouse ng subdivision na pinapasukan kasama ang dalawang POI na sina Chrissa Mae Anial Chai alyas ‘Samantha’ at Niron Leon Marcos Saron noong araw din ng Enero 12 bago ito pinugutan ng ulo at itapon ang katawan ng dalagita sa bisinidad ng Bulacan.

Nakumpirmang nakahanda pa ring tumulong sa Makati City police ang tanggapan ni P/Supt. Raniel Valones, chief of police ng Sta. Maria PNP, upang tugisin ang nasa likod ng brutal na pagpaslang sa biktimang si Sagang na matapos paratangang nagnakaw sa bahay ng kanyang amo ay halatang pinahirapan barilin hanggang pugutan at itapon sa Brgy. Caysiao, Sta. Maria habang ang ulo ay itapon sa isang creek sa Makati City.