Awkward moments sa Senado

Mahaba ang naging bakasyon ng 16th Congress dahil sa kampanya para sa May elections kung kaya’t kaunti na lang ang nagawa ng mga miyembro ng nakaraang Senado. Sa ilalim naman ng 17th Congress, dalawa lang ang panukalang batas na naging ganap na batas – ang postponement ng barangay at SK elections noong Oktubre at ang 2017 General Appropriations Act (GAA).

Kaya minabuting balikan na lang natin ang mga awkward moment ng Senado sa nakalipas na anim na buwan.

Magkalabang seatmates:

Unang-una rito ang pagtatabi sa upuan nina Sens. Alan Peter Cayetano, Antonio Trillanes IV at Nancy Binay sa ikalawang araw ng sesyon ng Senado noong Hulyo. Kung inyong matatandaan, sina Cayetano at Trillanes ang nagtulungan para ibunyag ang anomalya sa Makati City Building No. 2 at mga tagong-yaman umano ni dating Vice-President Jejomar Binay, ang ama ni Nancy.

Napatawa na lang si Nancy sa seating arrangement at nagsabing “nakakaloka ito”. Maging si Sen. Ca­yetano, natawa rin sa seating arrangement at pabirong nagsabi na “Hindi ko lang alam kung pinaparusahan nila ako today or pinaparusahan nila ‘yung dalawa kong seatmate dahil ginitna ako kay Sen. Binay at Sen. Trillanes. So tinatanong ko sa kanila, ako ba ang pinaparusahan n’yo o pinaparusahan ninyo ‘yung dalawang katabi ko?”

Bandang huli, pinaghiwalay din ang tatlo. Si Binay ang nanatili sa orihinal na puwesto. Nalipat si Cayetano sa kabilang panig habang napunta naman sa unahan si Trillanes.

Patayan ng mikropono:

Hindi rin malilimutan ang salpukan nina Cayetano at Trillanes sa hearing ng senate committee on justice and human rights sa isyu ng extrajudicial killings sa war on drugs ng administrasyong Duterte kung saan humantong pa ito sa pagpatay ni Trillanes sa mikropono ni Cayetano.

Doon ay nagreklamo si Cayetano na tina-trash talk siya ni Trillanes. “Madame chair, I am trying to ask questions. [But] he told me here, ‘Di kita papapormahin,” and then he tells me here, “Nabubuo pangarap mo, you are defending evil.” So, Madame chair, I’m trying to get to the bottom of this at kung totoo sinasabi, tatabihan n’yo ko. Ita-trash talk n’yo ko. I never did that to any of my colleagues.” litanya ni Cayetano kung kaya’t sinabihan na lang siya ni Sen. Leila de Lima na lumipat ng table.

Ang ginawa ni Trillanes ay umani ng negatibong reaksyon sa mga kasamahan niya sa Senado kung kaya’t nag-apologize rin ito sa kanyang ginawa.

Ouster ni de Lima:

Sa bihirang pagkakataon noong Setyembre, pinatalsik ng 16 senador si De Lima bilang chair ng senate committee on justice at ipinalit sa kanya si Sen. Richard Gordon. Katuwiran ng isang senador na bumoto sa ouster ni De Lima, ginagamit daw ng senadora ang komite para sa kanyang political personal vendetta. Pinatalsik siya ilang araw matapos iprisinta sa komite ang umano’y miyembro ng Davao Death Squad (DDS) na si Edgar Matobato. Sa testimonya ni Matobato, tinatayang 1,000 katao raw ang ipinapatay sa Davao City sa utos ng dating alkalde at ngayon ay Pangulong Duterte mula 1988 hanggang 2013.

Ang nakapagtaas kilay sa ouster move kay De Lima, ang bagito at walang karanasan sa parliamentary procedure na si Sen. Manny Pacquiao ang nagbigay ng mosyon na ideklarang bakante ang lahat ng komite sa Senado. Binago naman ito at ginawang ang justice committee lang ang pinababakante ni Pacquiao.





Walk-out ni De Lima:

Ilang araw matapos mapatalsik bilang chair ng justice committee, dumalo naman si De Lima sa pagdinig ng komite kung saan nakasalang ang ibang miyembro umano ng DDS na pinangalanan ni Matobato. Nang mabanggit sa hearing na si Matobato ay may pending na kaso sa pagdukot at pagpatay kay Sali Makdum sa Samal Island, inakusahan ni Gordon si De Lima ng “material concealment”.

Dahil dito ay nagpupuyos sa galit si De Lima at iginiit na magbigay AWKWARD… ng apology si Gordon na tinanggihan naman ng huli. “Since no apology is forthcoming, I‘m walking out,” sambit ni De Lima bago binitbit ang kanyang mga gamit palabas ng session hall.

Makalipas ang isang araw, humingi rin ng paumanhin si De Lima sa ginawa niyang pag-walk out sa hearing ng komite.

Bato sumabit sa all expense paid trip ni Pacquiao sa Las Vegas:

Ginastusan ni Pacquiao ang airfare, hotel accommodation at allowance ni PNP chief Director General Ronald “Bato” dela Rosa at ng pamilya nito sa Las Vegas, Nevada para panoorin ang laban ng boxing icon kay Jessie Vargas noong Nobyembre 5. Wala na sanang aberya kundi lang nagmalaki si Bato na “‘yung pamasahe namin, hotel namin ng aking pamilya at allowance, personal na binigay ‘yan sa atin ni Sen. Pacquiao.”

Kahit umamin na si Dela Rosa, pilit pa itong pinagtakpan ni Pacquiao nang sabihin na nilibre lang niya sa pagkain sa restaurant ang PNP chief at ang kanyang pamilya. Inimbestigahan ng Ombudsman ang pagtanggap ng regalo ni Dela Rosa dahil sa posibleng paglabag sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.

De Lima umamin sa love affair kay Ronnie Dayan:

Sa unang pagkakataon, umamin naman si De Lima sa naging relasyon niya kay Ronnie Dayan, ang dati niyang driver at bodyguard na inakusahang naging bagman umano ng senadora sa Bilibid drug trade.

Sa interview ni Winnie Monsod at isinaere noong Nobyembre 14, ipinaliwanag ni De Lima na kaya nahulog ang loob niya sa dati niyang driver/bodyguard ay dahil sa “frailties as a woman”

“We became so close. That’s it. I trusted him. Siyempre, naano po ang loob ko” kuwento ng senadora. Tumagal umano ng ilang taon ang kanilang relasyon at natigil lang ito bago siya tumakbo sa pagka-senador.

Face-off nina de Lima, Dayan at Espinosa:

Nagkaharap sa imbestigasyon ng senate committee on public order and dangerous drugs sina Dayan at ang diumano’y drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Pinagharap ni Sen. Panfilo Lacson, chairman ng komite, ang dalawa dahil hindi nagtutugma ang kanilang testimonya hinggil sa petsa ng bigayan ng perang umaabot sa P8 milyon.

Makalipas ang tatlong oras, dumating si De Lima at hinarap ang kanyang ex na si Dayan. Halata ang hindi pagtingin ng diretso ni Dayan kay De Lima. Inakusahan ni De Lima si Dayan at Espinosa na mga sinungaling.

“Lahat naman kayo may mga punto, kayo Kerwin and Ronnie may mga sinabi kayong totoo, pero mayroon din kayong mga sinabi na hindi totoo. At sigurado po ako na ‘yung hindi totoo ay ‘yung tungkol sa pagtuturo sa akin na tumanggap ako kay Kerwin, may kinalaman ako kay Kerwin na kilala ko ‘yang si Kerwin, tumawag ako kay Kerwin, lahat po iyon hindi totoo!” mariing pahayag ni De Lima

“Si Ronnie ganu’n din. Kayang-kaya ko kayong i-cross examine kayong dalawa, lalabas ang kasinungalingan n’yo,” diin ng senador.

Awkward na output ng Senado:

Dalawang panukalang batas lang ang naisabatas sa loob ng anim na buwan. Matumal ang produksyon ng Senado kung kaya’t hindi makapagbuhat ng bangko ang liderato ng kapulungan. Nangako naman si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na babawi sa susunod na taon, kung saan nakasalang na sa plenaryo ang mga committee report sa proposed bills na naghihintay ng aksyon ng Senado.