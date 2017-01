ATRASAN SA ‘RAKRAKAN’

May ilang bumilib at sumaludo, meron din namang nagkibit-balikat lang sa desisyon ng ilang artist na umatras sa pagpe-perform sa ‘Rakrakan’ Music Festival na idinaos kagabi sa Mall of Asia (MOA) Grounds sa Pasay City bilang protesta sa klase ng ‘war on drugs’ ng administrasyong Duterte.

Partikular sa tinututulan ng mga artists na ito na nauna nang ‘umoo’ na maging kaparte ng ‘Rakrakan’ concert kahapon ay ang tema na ikinabit ng organizers sa rock concert, ang “OPM Against Drugs” Festival.

Kabilang sa mga artists na umatras ay sina BP Valenzuela, KZ Tandingan, Bullet Dumas at ang mga bandang Taken by Cars at Techy Romantics.

Sa artikulong ipinoste sa GMA News Online, iniulat dito ang paliwanag ng mga nabanggit na artists kung bakit nila tinabla ang tinanguan nang konsiyerto.

Sa naturang ulat, kino-quote dito ang Twitter post ni Valenzuela na nagsasabing walang malinaw na posisyon ang Rakista Radio na siyang organizer ng event, hinggil sa extrajudicial killings (EJK) na nakakarga sa ‘war on drugs’ ng kasalukuyang pamahalaan.

Tulad ng iba pang umatras na artists sa ‘Rakrakan’, nilinaw ni Valenzuela na suportado niya ang giyera laban sa ilegal na droga pero hindi sa pamamaraan ng nangyayaring bulagtaan sa kalsada.

“I don’t want my playing to be misconstrued as support for the admin’s war. If anything I hope there is a proper avenue for drug education,” pahayag ni Valenzuela.

Ganito rin umano ang posisyon ni Bullet Dumas na nagsabing hindi rin siya dadalo sa concert.

“Ako po ay humihingi ng taos-pusong paumanhin na hindi na ako makakarating sa Rakrakan sa Sabado, Enero 14. My personal beliefs and convictions may be challenged if I continue to join the show. Ayaw ko sa droga dahil sapat na ang amats ng musika para sa akin. Ngunit tinututulan ko ang walang patumanggang pagpatay ng mga sinasabing sangkot sa droga. Hinahangad ko na ang kasalukuyang laban sa droga ay naaayon sa landas ng hustisya at katotohanan, hindi ng kamatayan,” pahayag ni Dumas.

Hindi naman nagkomento pa ang Rakrakan organizers sa isyu ng EJK at sa desisyon ng mga OPM artist na hindi sumipot sa concert, gayunpaman sinabi nito na ang pagtutol sa EJK ng mga OPM artist ay malaya sana nilang masasabi sa Rakrakan Stage.





“If you are really serious about your advocacy against extrajudicial killings, then I challenge you to use your voice and influence as an artist, and take a stand at the event itself. Up on stage. In front of literally tens of thousands of people. Right at the Chief’s face,” anang isang statement nito, sabi pa sa online report.

Sa panayam naman sa ilang concert goer:

“I was really hoping to see some of these artists perform tonight. Sayang pero gets ko sila. Respect! Chill!,” anang isang nagpatawag lang na ‘Sepaktakraw’.

Sabi naman ng isang estudyante ng STI, “Ah hindi ba sila dadating. ‘Di ko alam.”

May komento naman si Catherine Suarez sa Facebook post ng ‘Rakrakan’ hinggil sa pag-atras ng mga nabanggit, “Hindi pa kayo masyadong popular! laki na ng ulo niyo! haha mas malaki ata binayad sa kanila para hindi umatend! kung mahal mo ang musikang Pilipino iisang-tabi mo muna yang galit at poot sa puso mo!! Peace yow! Rakrakan na! akala ko pa naman yung mga tipong kamikaze, parokya or franco yung mga hindi aatend! ammpp!!”