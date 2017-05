Atong Ang no.1 target vs gambling war

Tinukoy ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) na ang jai-alai operator na si Atong Ang ang “primary target” ni President Rodrigo Duterte sa kanyang Executive Order No. 13 na nagdedeklara ng all-out war sa illegal gambling.

Sa isang statement, binigyan-diin ni PCSO Chairman Jose Jorge Corpuz na ang state-sanctioned Small Town Lottery ay ang tanging numbers game na pinapayagan na makapag-operate sa ilalim ng Duterte administration.

“He (Ang) is the primary target of EO 13. Meridien is illegal and other bookies on the street. What we want is to show that STL is the only legal numbers game in the country and all others are illegal,” ani Corpuz.

Pinirmahan ni PDU30 ang EO 13 noong Pebrero para limitahan ang operasyon ng online gaming licenses na ipinagkaloob ng freeport zones na Cagayan Economic Zone Authority (CEZA), Aurora Pacific Economic and Freeport Authority (Apefo) at Authority of the Freeport of Bataan (AFAB).

Ayon kay Corpuz, ang EO13 ay naging ilegal kay Ang dahil kumukuha ito ng pusta sa labas ng Cagayan gayong ang lisensya niya ay inisyu ng CEZA.

Samantala, pinaim­bestigahan ni Senador Antonio Trillanes ang alegasyon ni Ang na balak siyang ipapatay nina Justice Secretary Vitaliano Aguirre at National Security Adviser Hermogenes Esperon dahil sa gambling operation.

Si Ang ang nag-o-operate ng virtual jai-alai number games sa pamamagitan ng Meridien Vista Gaming Corp. na nakabase sa Cagayan Freeport.