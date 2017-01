Asikasuhin ang mga pobre, ‘wag ‘yang ML!

Kung mayroong dapat asikasuhin si Pangulong Rodrigo Duterte, ito ay ang iahon sa kahirapan ang halos kalahati ng populasyon ng Pilipinas imbes na pagtuunan ng pansin ang pananakot sa mamamayan na magdedeklara ito ng Martial Law.

Ginawa ni ACT partylist Rep. France Castro ang nasabing pahayag matapos lumabas sa survey ng Social Weather Station (SWS) na 44% sa pamilyang Filipino ay ikinokonsidera ang kanilang sarili bilang mahirap.

Katumbas ito ng 10 milyong pamilya na kung may 5 sa bawat tahanan ay katumbas ito ng 50 milyong Filipino.

“Sa halip na tugunan ang kahirapan, pananakot pa ang ginagawa niya sa mamamayan in the disguise of war on drugs na karamihan mahihirap ang biktima,” ayon pa sa mambabatas.